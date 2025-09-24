I castelli diventano... un ponte. Lunigiana ed Emilia nella Storia

I castelli come ponti levatoi di cultura tra Lunigiana e le terre del Ducato in Emilia. Incontro che profuma di storia, di futuro e di pane condiviso. All’ombra della Torre di Cacciaguerra fatta elevate nel 1322 da Castruccio Castracani per separare guelfi e ghibellini si sono incontrati lunedì scorso l’Istituto di Valorizzazione dei Castelli della provincia di Massa Carrara e l’Associazione Castelli del Ducato:un dialogo che guarda a Massa Capitale Italiana della Cultura 2028.Non un semplice appuntamento istituzionale, ma una tessitura di trame tra Lunigiana, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, terre che da secoli dialogano attraverso i loro castelli, veri e propri manifesti viventi di cultura. Oltre 500mila visitatori visitano ogni anno i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, l’unica rete di 32 roccaforti presente in Emilia-Romagna suddivise in 25 rocche, fortezze, manieri affrescati e arredati. C’erano il sindaco di Pontremoli Jacopo Maria Ferri, presidente dell’Istituto Italiano di Valorizzazione dei Castelli della provincia di Massa Carrara Emanuele Bertocchi, il direttore dei Castelli del Ducato Maurizio Pavesi con lo staff Progetti, Relazioni Esterne e Comunicazione Francesca Maffini e Antonella Fava e Kerstin Kerstinrommel, grande appassionata di storia del territorio ed il team di Sigeric con Pierangelo Caponi.

L’incontro di Pontremoli ha voluto mettere in luce la continuità storica e culturale tra la Lunigiana e le terre del Ducato segno che i confini amministrativi possono mutare, ma le radici rimangono comuni. In questo caso il Municipio di Pontremoli ha fatto da cornice: città di libri, di ponti in pietra, di mercati medievali, si pone come cuore e laboratorio di un progetto culturale più ampio." La Lunigiana e le terre ducali tornano e continuano a parlarsi, come già facevano mercanti, contadini e cavalieri: attraverso la cultura che resiste al tempo", hanno detto al termine dell’incontro i partecipanti, che si rivedranno per un appuntamento operativo nel prossimo ottobre. La finalità è allargare l’interesse verso i castelli scavalcando il crinale appenninico e creando condivisioni organizzative mirate con l’Emilia. Sul versante lunigianese è già scattata l’attenzione sui castelli lunigianesi in vista del centenario pubblicazione di ’Castelli della Lunigiana’ del 1927 che tra le tante iniziative intende riproporre anche una riedizione della legge Spini: negli anni Ottanta permise il restauro di sei castelli lunigianesi. Su questo tema c’è anche il progetto interprovinciale dell’Area Ligure Apuana, entità di promozione turistica che mette assieme 66 comuni. L’iniziativa intende realizzare un circuito di eccellenza che possa incrementare l’attrattività culturale e turistica dei luoghi interessati. C’è la proposta per integrare fortificazioni, vie storiche e outdoor. L’area è diffusa su due regioni e il numero esatto di castelli varia secondo lo stato di conservazione degli edifici. In questa rete potrebbero entrare anche i manieri del Ducato. Il recente successo dell’iniziativa della ’Terra dei 100 castelli’ apertura straordinaria di castelli, dimore storiche, borghi medievali e fortificazioni nella provincia di massa Carrara promossa dall’Istituto Valorizzazione castelli insieme alla cooperativa di comunità Sigeric è stato esaminato nel corso dell’incontro pontremolese.

