I Carabinieri di Massa sequestrano 4 kg di droga: arrestato 23enne

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 23enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti lungo tutte le vie del centro storico di Massa, zona notoriamente meta della “movida“ notturna, i carabinieri hanno fermato il giovane mentre stava tentando di spacciare una dose di hashish.

Sottoposto immediatamente a perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità 42 panetti della stessa sostanza, per un peso complessivo di quattro chilogramnmi e due etti, più un bilancino di precisione. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Massa, nel corso della quale l’indagato ha potuto esprime le motivazioni a difesa, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del “braccialetto elettronico”. In una nota i carabinieri informano che i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, soprattutto nei giorni e nelle fasce orarie interessate dal flusso della movida giovanile, su tutto il territorio della provincia. L’obiettivo è sempre quello di garantire a tutta la cittadinanza e anche ai turisti presenti nelle città e sul litorale in questo periodo, un’incisiva attività di prevenzione e dissuasione dei malviventi intenzionati a spacciare sostanze stupefacenti a giovani, giovanissimi e anche ai meno giovani.