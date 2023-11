I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis in Duomo

Si è svolta in Duomo la cerimonia della Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei Carabinieri. Presenti autorità militari e civili, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, cittadini e i bambini della scuola Figlie di Gesù. Durante la messa don Piero Albanesi ha sottolineato come la figura della Virgo Fidelis e il motto ’Nei secoli fedele’, siano un richiamo per i carabinieri alla vocazione dell’incondizionato servizio per il bene e la sicurezza di ogni cittadino. La cerimonia religiosa accompagnata dall’organista Carlo Martinucci, si è conclusa con la preghiera del carabiniere. Il comandante della compagnia di Carrara, il tenente colonnello Cristiano Marella, ha letto la motivazione della seconda medaglia d’Oro al valor militare concessa alla bandiera dell’arma per la battaglia di Culqualber, in Africa Orientale, dove il 21 novembre 1941, un intero battaglione di carabinieri si sacrificò. Marella nel rivolgersi ai bambini ha ricordato le vedove e gli orfani di quei militari che hanno perso la vita in servizio o a causa di tragici avvenimenti. Hanno partecipato anche la vice sindaca Roberta Crudeli, la sindaca del Comune di Fosdinovo Camilla Bianchi, e i comandanti delle cinque stazioni dell’Arma.