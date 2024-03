I bozzetti degli allievi a Sant’Anna

Si intitola "Le donne di Sant’Anna: Sacrificio e coraggio" la mostra di "bozzetti" realizzati dagli studenti di scultura dell’Accademia di belle arti di Carrara, che sarà inaugurata oggi a Sant’Anna di Stazzema, teatro di un eccidio nazifascista, in occasione della Giornata internazionale della donna. Uno dei bozzetti sarà poi preso a modello per realizzare una scultura destinata a ricordare, nell’ottantesimo anniversario dell’eccidio, il sacrificio e il coraggio delle donne di Sant’Anna, che verrà collocata nella piazza intitolata ad Anna Pardini, la vittima più giovane della strage. L’iniziativa è in programma alle 15 alla Fabbrica dei diritti. Tra le vittime identificate nella strage le donne sono state in maggior numero: 258, di cui 43 bambine, 16 ragazze, 160 con più di 16 anni e 34 di oltre 55 anni.