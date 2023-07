I borghi si mettono il frak Via al concorso musicale

Borgo in Frac: al via la prima edizione del concorso musicale rivolto a far conoscere le band giovanili. Gli appuntamenti sono in programma a Bedizzano, Gragnana, Fontia e Miseglia, sempre alle 21.15. Il concorso musicale è pensato per i gruppi giovanili emergenti ed è organizzato dal Comune di Carrara, che ne ha affidato la realizzazione all’associazione musicale Rc Music. Le band che si esibiranno sono provenienti da tutto il territorio, e si sfideranno a suon di note nel corso di quattro serate: il primo appuntamento è per domani sera a Bedizzano al parco del Vignale, e proseguirà il 27 luglio a Gragnana, il 3 agosto a Fontia e il 10 agosto a Miseglia. Per ogni serata è prevista l’esibizione di tre band, che proporranno la propria musica rigorosamente inedita; al termine dell’esibizione una giuria tecnica selezionerà la band ritenuta migliore, che avrà quindi accesso alla finale in programma il 20 agosto sul Palco della Musica in piazza d’Armi a Carrara, con la partecipazione di Guzzi, vincitore del premio Radio Bruno Premio Lunezia 2022. La band vincitrice del concorso avrà la possibilità di registrare in uno studio professionale un album con 4 brani che verrà pubblicato e distribuito. Per le altre band sono previsti comunque degli attestati di partecipazione. In ogni borgo sono stati girati dei brevi video, che verranno proiettati in occasione dei quattro appuntamenti. Nella serata finale in piazza d’Armi verrà realizzato il video completo con tutte le esibizioni. Nelle giornate in cui si svolgerà la kermesse musicale, nei vari paesi coinvolti si svolgeranno una serie di attività a cura delle locali Pro Loco. Per il primo appuntamento a Bedizzano, alle 16.30 in programma laboratori artistici e alle 18.30 dimostrazioni di scherma medievale a cura del Club di scherma Apuano.