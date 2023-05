I big del Pd ’consigliano’ Ricci "Ora il confronto nel centrosinistra"

I big del Pd sono tutti d’accordo. "E’ necessario che le forze politiche e gli elettori dell’area di centrosinistra ritrovino l’unità e colgano l’occasione con Enzo Ricci al ballottaggio per togliere al centrodestra il governo della città". "Dobbiamo parlare con tutti – afferma Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia e sindaco di Montignoso – è necessario un tavolo politico con gli altri candidati a sindaco e le forze che li hanno sostenuti per un confronto serio e per capire se sono possibili accordi. Non escludiamo nulla. Il voto ha dimostrato che il centrosinistra ha ritrovato energia e vigore. E bisogna tenere anche conto che dall’altra parte, alla fine, è molto probabile che l’elettorato del centrodestra si riunirà. Bisogna fare altrettanto, è una scelta di campo. Come bisogna anche recuperare tutti quelli – e molti sono di sinistra – che non sono andati a votare".

"Un confronto tra tutte le forze del centrosinistra è necessario – sottolinea l’ex sindaco Alessandro Volpi –, ma credo che Ricci non debba fare altro che ribadire le sue posizioni espresse nel programma. Un programma che non è molto diverso dagli altri schieramenti che si sono presentati nel campo del centrosinistra. Penso a temi come le bonifiche, il rischio idrogeologico, il rilancio del manifatturiero nella zona industriale, il ripascimento del litorale, il lavoro da rimettere al centro delle scelte politiche, lo sviluppo del turismo, del mare e della montagna, la riqualificazione delle periferie e dei paesi. Insomma, non c’è da inventare formule, ma ascoltare anche i suggerimenti e gli spunti delle altre forze per trovare temi che possano aggregare. Non credo agli apparentamenti, è solo un escamotage di potere, un passaggio di seggi. Mi auguri che Ricci non lo faccia e sono certo che non lo farà".

Un dialogo franco e senza pregiudizi è quello che auspica anche Giacomo Bugliani, consigliere regionale. "Serve aprire subito il confronto con tutte le componenti politiche, e i candidati sindaci, del centrosinistra per un dialogo senza pregiudizi o esclusioni. Il risultato del ballottaggio è chiaro, ora è necessaria una aggregazione delle forze che vogliono battere la destra. Come? Non ci sono schemi. Ci confronteremo sui contenuti e valuteremo cosa sia meglio fare. Da parte nostra piena disponibilità a ragionare".

Luca Cecconi