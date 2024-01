I big del gusto al Taste di Firenze. Poker d’assi per il made in Carrara

Il biscottificio Piemonte e le larderie Guadagni, Battella e Mafalda di Colonnata saranno tra i protagonisti della diciassettesima edizione del ‘Pitti Taste’ di Firenze, il salone di riferimento per il mondo del food e beverage in programma alla Fortezza da Basso dal 3 al 5 febbraio. Queste quattro aziende al ‘Pitti Taste’ porteranno i sapori e le fragranze apuane, quelle che fanno di questi marchi un’eccellenza del made in Carrara.

Senza contare che sono le uniche quattro apuane a rappresentare la Toscana. La titolare del biscottificio Piemonte Margherita Dogliani porterà nel fiorentino la linea dei cantucci, le colombe con lievito madre fresco di farina, ma anche biscotti di pasta frolla, babà e torte e focacce con le noci. Vasta anche la rapresentanza di Colonnata.

Fausto Guadagni e la moglie Federica Menconi saranno presenti con il lardo Igp, lo speciale lardo speziato della larderia Guadagni e altri insaccati tipici. Anche le larderie di Gino Battella e quella di Renata Germani ‘La Mafalda’, partecipano alla fiera con il Lardo Igp di Colonnata, il salume più famoso al mondo. Un totale di circa 640 aziende, rappresentative dei valori e delle specificità della cultura produttiva e della tradizione gastronomica italiane, scelte secondo un metodo selettivo molto restrittivo e che mette al primo posto l’eccellenza.

L’esposizione suddivisa per settori merceologici riguarda tutte le produzioni italiane di alta qualità: olio, vino, pasta, liquori, dolci, salumi, insomma, tutto quelle che l’Italia offre a livello enogastronomico. In fiera saranno presenti i principali buyer nazionali e internazionali. "Avevamo partecipato alle primissime edizioni alla Leopolda, ma erano troppo affollate – spiega Federica Menconi –. Quest’anno abbiamo deciso di partecipare in corsa. Taste è un evento molto bello e ha un respiro internazionale. Nel nostro stand ci saranno il lardo Igp di Colonnata in tranci, affettato e in crema, ma anche lo speciale lardo aromatizzato di Fausto, che cambia ogni anno. Una volta è con capperi e peperoncino altre al mojito, altre ancora affumicato alla birra, giusto per fare qualche esempio. E poi ci saranno i salumi tipici come pancetta e vergazzata". "Questo è il terzo anno che partecipo al Taste Pitti, la fiera delle eccellenze italiane – spiega Margherita Dogliani –. Una fiera molto seguita e a cui partecipano i più importanti buyer di settore. Per essere ammesse a partecipare le aziende devono avere tutta una serie di criteri molto selettivi, che vanno dalla genuinità alla qualità dei prodotti. Noi portiamo le colombe con lievito madre di farina fresca, cantucci, biscotti di pasta frolla, focacce e torte alle noci e babà. Prodotti realizzati senza usare conservanti e mono o digliceridi. Il Taste è un evento molto prestigioso, partecipiamo con prodotti di eccellenza e con un packaging che riprende l’arte toscana e si ispira alla filosofia del biscottificio: la cultura e l’arte".

La larderia Battella giunta al traguardo dei 25 anni d’età e con una produzione di circa 200 quintali l’anno, sarà presente con il suo lardo Igp. "È una vetrina prestigiosa per le aziende e non tutte quelle che fanno domanda vengono ospitate al Taste – commenta Battella –. Il lardo è un prodotto famoso, questo per noi è il secondo anno al Taste. Tutti si fermano ad assaggiarlo. Il lardo andrebbe protetto maggiormente, ma ad oggi non esiste un consorzio o una cooperativa in grado di farlo".