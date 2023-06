"I beni inamovibili al Demanio? Non è un esproprio ma è la legge"

Nessun esproprio dell’Agenzia del Demanio sui balneari ma la corretta applicazione della legge. Così, in sintesi, interviene Luana Mencarelli, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, sulla recente polemica rilanciata anche dalla Confartigianato apuana sull’avvio delle operazioni di incameramento dei beni inamovibili realizzati sulle spiagge da parte dell’Agenzia del Demanio che ha chiesto appunto ai Comuni l’elenco delle opere. "L’acquisizione dei beni in primis non è definibile un esproprio perché nel momento in cui le opere sono state realizzate già si sapeva che a scadenza della concessione sarebbero passate automaticamente di proprietà del demanio che può chiederne persino la demolizione. Questa prescrizione non viene dalla Bolkestein, ma dal Codice di Navigazione quindi da una legge dello Stato Italiano di vecchissima data" prosegue Mencarelli che ricorda come negli anni le spiagge siano state riempite da "strutture di non facile rimozione e o permanenti sulle nostre spiagge, con cui addirittura non solo ci veniva ostacolato fisicamente di accedere al mare o di fruire dell’arenile tutto l’anno, anche quando l’attività privata balneare è ferma, ma addirittura ce ne impediscono lo sguardo, come se anche la visuale fosse considerata ‘esclusiva’. Perché, se le regole normative erano ben chiare da sempre, si continua a chiedere di non rispettarle per determinate categorie di imprese, i concessionari, già di per sé ‘agevolate’?".

Secondo la coordinatrice provinciale dei 5Stelle si è arrivati a questa situazione perché negli anni si è cercato di eludere obblighi europei e nazionali invece di cercare di "adoperarsi per un rispetto costante delle norme vecchie e un adeguamento, magari graduale, a quelle nuove: avrebbero avuto dagli 80 ai 17 anni di tempo per farlo". Mencarelli quindi auspica che i Comuni attuino le richieste dell’Agenzia e "si provveda persino alla demolizione dei vari manufatti amovibili, prevista dalla legge, per poter ricominciare una pianificazione equa e libera che preveda innanzitutto la restituzione dei luoghi ai loro veri proprietari, i cittadini. Sarebbe l’occasione per poter disegnare un Piano dell’arenile nuovo, davvero innovativo, identitario e di rilancio della nostra riviera".