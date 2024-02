I BENEFICIARI

Istruzione – Formazione:

IIC Fossola- Gentili (Decoro con la luce e con le ombre); IIS Zaccagna Galilei (Borse di studio, stage linguistico all’estero per tutti); Istituto Tacca (nuova unità aspirante e filtrante mobile); Gentileschi-Liceo Palma (“Crescendo”2024. Borse di studio per gli studi musicali); Liceo Scientifico Fermi (raggiungere e animare gli impianti sportivi); associazione Qulture (Parole in Volo)

Salute-Inclusione-Sociale

Associazione Coro Monte Sagro (rassegna Città di Carrara), Asd Mad (Una vela per la rinascita); Fondazione Ant (Non rimandare, la prevenzione è semplice); Centro Sociale Caritas Annunziata (servizio docce per gli indigenti); Area 51 Eventi ( vela e surf per tutti); PUR Progetto Uomini Responsabili (nuova sede); Fondazione Opera Pia “Istituto del Sacro Cuore” (E…la strada si apre); Montessori Repetti (Il gatto Gino al Polo Sud); Anffas Onlus (I Leoni del tempo libero); Urban Concept Academy (UGB- Underground); Comune di Massa (Il Casone, nuovo C.E.A. multimediale-polifunzionale-inclusivo); Co.M.P.Ass (Una casa per tornare a vivere); Carrara New Generation (Campus estivo); Oltre Aps (Vèn-Chí Carara Suoni Aperti Festival); Club Nautico Marina di Carrara (Optimist European Championship); Coop. Sociale La Foglia di Tè (Azione lavoro); Eccomi Aps (parco giochi Parrocchia Gesù Bambino); For-You Aps (incremento attività biscottificio acquisto pulmino).

Tutela, promozione e valorizzazione del territorio

Club Fotografico Apuano (Carrara Fotografia); Comitato Pro Torano (“La Fabbrica dell’Arte”); Comune Pontremoli (restauro quadri “Bruto” e “Cristo crocifisso”); Pro Loco Fantiscritti & Tarnone Festival (Marmifera luci e suoni); Istituto Valorizzazione Castelli (100 Castelli x Puccini 100); Alkedo Aps (Lo stato dell’arte); Amici della Lirica (Marmo all’Opera); Amici dell’Accademia di Belle Arti di Carrara (Rose per Carrara Project); Officine T.O.K. V (festiv al L’Isola che non c’è).

Civilta’ del marmo

Compagnia Lizzatori (rievocazione); Club per l’Unesco ( Forum internazionale giovani scultori del marmo a Carrara); Comune di Carrara (White Carrara 2024).