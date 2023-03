I 400 del Montessori ancora in autogestione

I ragazzi del Montessori che sono più di 400 vivono in spazi ristretti e hanno dato il via al’autogestione per ottenere aule adeguate. Una soluzione avanzata lo scorso anno fu quella di trasferirli nella sede più ampia del classico Repetti e portare i classicisti, che sono 230 a Marina. La questione sollevò la viva reazione dei ragazzi del liceo classico che non intendono abbandonare una sede aperta da oltre 50 anni e che conserva una biblioteca storica e laboratori. Da qui la richiesta alla Provincia di un intervento strutturale sugli spazi per creare nuove aule.