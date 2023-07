I 25 anni del Johnnie Fox’s: festa in viale Colombo

Il Johnnie Fox’s festeggia 25 anni e stasera, dalle 21, sarà festa nel locale sul viale Colombo. Era il 1998 e un gruppo di amici fa una scommessa: investire su un’attività è il sogno nel cassetto da tempo. Gli amici capiscono che è arrivato il momento di mettere in pratica l’idea. Trovano uno stabile, costituiscono la società e parte l’avventura. Da quel giorno il “Johnnie Foxs” è diventato un’istituzione per Carrara. A gestire il locale sono Nicola Gianfranchi, che segue il pub, e Luciana Cenderello, che si occupa del ristorante di pesce. "Abbiamo sempre lavorato con soddisfazione nonostante gli incidenti di percorso, che sono stati tanti – racconta Gianfranchi –. Le alluvioni, poi la pandemia che ci ha piegato ma non abbiamo mai mollato. Quindi gli alberi abbattuti dal vento sulla nostra attività con ingenti danni. Non ci siamo fatti prendere dallo sconforto, mai persi d’animo. L’importante per noi era rimboccarsi le maniche. Nella nostra testa l’obiettivo era lavorare per riportare il locale al suo splendore e poter accogliere i clienti con il sorriso. Quante soddisfazioni tra le mura del Johnnie! Cerchiamo sempre di incrementare e rinnovare l’offerta e il locale. Negli anni abbiamo creato posti di lavoro per i giovani. Diversi ragazzi hanno continuato la strada della ristorazione, altri ci vengono sempre a trovare. Una grande famiglia che si è allargata nel tempo".

E stasera festa grande con gadget e musica. "Ci sarà un concerto con il trio di Luca Bertone, poi un mago carrarese stupirà i presenti con i suoi giochi di magia. Tanti gadget per i clienti che verranno a trovarci. Per concludere una grande torta e il brindisi. Abbiamo distribuito i vecchi biglietti cartacei del ’98. Basterà presentarli alla cassa per avere una consumazione omaggio. Noi siamo pronti per questo compleanno in famiglia. Consigliamo di prenotare".