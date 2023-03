Humor inglese e intrecci amorosi in scena Risate e spensieratezza con la compgnia A Ufo

RestArt ha portato ancora il divertimento al Teatro dei Servi con “Senti chi Parla – Ogni amante ha le sue ragioni” di Derek Benfield, messa in scena dalla compagnia A Ufo con la regia di Alessandro Guadagni. Una commedia dall’inconfondibile humour inglese, spensierata e ricca di intrecci amorosi che ha appassionato il numeroso pubblico presente in sala. "Sono molto orgoglioso della performance degli attori e della regia di Alessandro Guadagni. La Compagnia A Ufo, di cui faccio parte, è cresciuta molto negli ultimi anni e la performance di ieri sera ne è la conferma. Abbiamo portato sul palco uno spettacolo divertente, leggero ma coinvolgente che ha fatto centro!" ha dichiarato il direttore artistico e presidente della compagnia, Leonardo Della Croce. In scena, oltre al regista Alessandro Guadagni, c’erano Massimo Cattani, Ilaria Pedrelli, Sara Fiocchi, Ylenia Paladini. ll prossimo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale al Teatro dei Servi di Massa sarà giovedì 16 alle 21 con “Penelope - l’eredità delle Donne”, messo in scena dalla Compagnia Degli Evasi, scritto da Marco Balma e diretto da Vanessa Leonini. Penelope viaggia nello spazio vuoto, in cui le parole sono una poesia che entra ed esce dalla sua mente ed il suo corpo, che è quello di tutte le donne, è in continua trasformazione insieme ai pensieri tra presente e passato, sempre pronta ad affermare la sua volontà di essere sempre e comunque sé stessa.

I biglietti sono prenotabili telefonicamente, anche tramite WhatsApp e sms, al n. 375.6466870 o per email a [email protected]o.it