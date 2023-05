Hollywood dalle cave al centro Le riprese in piazza Alberica

Si sono concluse ieri le riprese apuane del film top secret che ha visto in città la presenza dei premi Oscar Adrien Brody e Guy Pearce, probabilmente a firma dello stesso Brody. La pellicola hollywoodiana è stata girata in parte nella cava Bettogli dell’imprenditore Gualtiero Vanelli, amico personale dell’attore Adrien Brody, e in parte in corso Rosselli, proprio davanti allo storico punto vendita di Riacci, dove ieri mattina il cast al lavoro con le ultime riprese non è passato inosservato. Come non era passato inosservato giovedì pomeriggio l’attore del ‘Pianista’ Adrien Brody seduto ai tavoli del bar Leon d’Oro di piazza Alberica mentre sorseggiava uno spritz.

Un film dalla trama ancora top secret, anche se è emerso che non si tratta del solito film sul marmo, legato alla figura di Michelangelo in terra apuana venuto per scegliere personalmente i blocchi di marmo per i suoi capolavori.

Le riprese in corso Rosselli non sono passate inosservate, e ieri mattina in parecchi si sono fermati a vedere cosa stava succedendo rubando qualche scatto ai premi Oscar alle prese con il copione.

Le riprese in cava sono state fatte nelle giornate di giovedì e venerdì, probabilmente per il fascino che esercitano le apuane sugli stranieri. In questo caso l’attore Adrien Brody, che essendo amico personale di Gualtiero Vanelli, si presume che conoscesse bene la cava e il panorama tipico che si gode dal monte. Con ieri le riprese si sono concluse, e la troupe formata da circa venti persone è ripartita al completo. Alessandra Poggi