"’Historia maleficarum-il processo delle streghe’: omaggio alle vittime di stregoneria con uno spettacolo di parole e musica"

’Historia maleficarum-il processo delle streghe’ è lo spettacolo (alle 19 e alle 21) proposto oggi in occasione della festa della donna dall’associazione culturale Luna Mater, in via Beatrice a Massa, per rendere omaggio alle migliaia di donne nei secoli emarginate, torturate e arse vive con l’accusa di stregoneria. "Il femminismo e la stregoneria – spiegano le organizzatrici – sono due movimenti (o prospettive) che hanno come obiettivo la riappropriazione del potere e delle capacità delle donne". Luna Mater propone uno spettacolo di parole e musica per celebrare il femminismo e le streghe, vittime innocenti di paura, pregiudizio e superstizione. I testi sono a cura di Luna Mate, le musiche sono curate dal duo Vitriol: Luca Benedetti e Nastasia Grillotti. Recitano Adele Baruffetti, Lorenzo Benedetti, Alessio de Sanctis e Cristina Cruel.