’Hikikomori’ nel video del Leopardi premiato al concorso di filosofia

La realtà fa paura? Si può fuggire dalla realtà? Se lo sono chiesti i ragazzi di 5A del liceo classico Leopardi di Aulla, che hanno partecipato alla 10° edizione delle Romanae Distputationes, concorso nazionale di filosofia. Per il terzo anno consecutivo sono andati a podio. Tre anni fa il terzo posto, l’anno scorso il primo: quest’anno il secondo col video ‘Folìa’. Buona parte del merito al giovane regista appassionato di cinema Isaac Biglioli, aiutato dalle compagne e dai docenti Claudia Tonelli, William Cidale, col supporto dell’ex insegnante Umberto Crocetti. Focus sugli ‘Hikikomori’. "Parola che si usa per indicare chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi - spiega Isaac - La protagonista sceglie l’isolamento ma in realtà lo soffre". Protagonista è Chiara Fiori, hanno collaborato Letizia Bassi, Giada Bellani, Maria Lucia Casotti, Maddalena Chinca, Camilla Dallavalle, Anna Gianni, Emma Giannotti, Matilde Marcelli, Ambra Plicanti, lavorando da settembre a febbraio. C’erano 200 scuole e 6mila studenti in gara.

M.L.