Hashish e soldi sotto al divano. In manette un giovane barman

Nel piccolo borgo di Giucano non erano passati inosservati gli strani “giri” intorno a quella casa. E i sospetti sono diventati certezze quando i carabinieri, che monitorano il territorio per prevenire reati e garantire la sicurezza, hanno fatto scattare i controlli dopo una capillare attività investigativa che ha dato le prime conferme. Ed è finito in carcere per spaccio di droga un 33enne originario del Marocco. Nascosto nel divano nella sua casa durante la perquisizione i militari hanno trovato un etto di hashish. Per l’uomo, che di mestiere fa il barman stagionale in Versilia, sono scattate le manette e, l’autorità giudiziaria ha poi convalidato il provvedimento di fermo. Il giudice ha poi imposto al 33enne l’obbligo di firma presso una caserma fuori Provincia, in attesa del processo che è stato rinviato a fine maggio.

L’uomo negli ultimi tempi era finito sotto i riflettori dei carabinieri che si erano insospettiti per i movimenti strani, che non erano passati inosservati nella zona dove abita, situata nella piccola frazione fosdinovese di Giucano, lungo la strada provinciale che porta a Sarzana. Dopo una serie di accertamenti è scattata la perquisizione. Appena entrati in casa, i carabinieri hanno chiesto al giovane di tirare fuori tutta la droga in suo possesso ma lui ha consegnato soltanto una decina di grammi di hashish che aveva a portata di mano nel soggiorno, forse convinto che sarebbe bastato quel gesto di collaborazione per evitare la perquisizione.

I militari dell’Arma, invece, hanno voluto andare a fondo della questione e così sono riusciti a trovare un intero panetto di hashish nascosto sotto il divano insieme a quattrocento euro in contanti. A quel punto lo straniero ha riferito di aver occultato un bilancino di precisione nel bosco, poi però non è stato in grado di indicare il punto esatto. Tutta la droga è stata sequestrata e il 33enne è finito in manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.