"Hanno respinto la nostra mozione". Comitati dei cittadini delusi

Non si placa la polemica dei comitati cittadini sul futuro della sanità pubblica. A intervenire sono i comitati Primo soccorso e urgenza e Sanità pubblica dopo quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale. Circostanza in cui la mozione presentata dall’opposizione per un ripensamento del progetto presentato da Asl e Regione sul Monoblocco, è stata respinta dalla maggioranza.

"Chiedevamo come e perché i sindacati Cgil, Cisl e Uil partecipassero senza battere ciglio alla famosa cabina di regia – spiegano i comitati - accettando passivamente qualsiasi cosa uscisse in materia di sanità dal presidente di Regione, dell’assessore regionale alla sanità, fino alla sindaca, all’assessore comunale e tutta la maggioranza. Ma soprattutto chiedevamo perché respingere sdegnosamente qualsiasi approccio o contatto con i comitati dei cittadini, accusati di diffondere notizie imprecise e confuse in materia di sanità". L’esempio portato dai comitati è l’accusa di strumentalizzare lo spostamento delle cure intermedie a Fossone favorendo così la privatizzazione del servizio che, senza l’intervento della sindaca e del sindacato, sarebbero state costrette ad andare al Don Gnocchi. "Peccato che cittadini e comitati non contestassero la mancata privatizzazione – proseguono - bensì il luogo scelto, Fossone, inopportuno per mobilità difficile, locazione e soprattutto sostitutivo della prevista e dimenticata Rsa. La spiegazione di questa avversione a incontrare i comitati è arrivata chiarissima in questi giorni. I sindacati e in particolare la Cgil sono d’accordo con quella che teoricamente dovrebbe essere la controparte naturale, cioè le istituzioni regionali e comunali impegnate a smantellare il servizio pubblico. La prova è il dibattito in programma ad Aulla il 18 aprile su iniziativa della Cgil, con il paradosso di voler dibattere sul futuro della sanità pubblica insieme a chi ne è il primo distruttore".