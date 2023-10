Halloween, il centro si prepara. Musica, festa, dolci e scherzetti

Martedì il centro diventa da ‘brivido’ con la festa di Halloween della Consulta giovani del Comune. Dalle 15,30 e fino alla mezzanotte ci saranno musica, letture, balli, postazioni instagrammabili, menu a tema ma soprattutto tante maschere spaventose. La festa è stata organizzata in collaborazione con i negozi, con ristoranti e bar che proporranno menu a tema, con la Pro loco Carrara, gli studenti del liceo artistico Gentileschi e la scuola di ballo ‘2h Project’, che proporrà eventi in strade e piazze. Si parte alle 15,30 con i volontari lettori della biblioteca che faranno letture di paura in piazza Gramsci, delle Erbe e piazza Alberica. Caramelle e dolciumi per tutti e per chi non è riuscito a truccarsi niente paura, ci penseranno gli studenti dell’artistico.

A partire dalle 20,30 la festa si sposterà sul palco della Musica dove fino alle 22 sarà in programma un contest musicale tra giovani artisti locali, il cui vincitore sarà eletto attraverso una votazione sulle pagine social della consulta per le Politiche giovanili e riceverà un premio in denaro da spendere nei negozi della città. A seguire, dalle 22 fino a mezzanotte, sempre in piazza Gramsci è in programma un party in maschera con la musica del deejay Salvo. Ma non è tutto perché grazie alla collaborazione dei commercianti in città ci saranno anche i costumi terrificanti dei cosplay ingaggiati dai commercianti, tra cui Maleficent. Non solo maschere però, martedì i commercianti si sono organizzati con piatti dedicati a Halloween per intrattenere gli ospiti anche a livello culinario, per un totale di trentuno menu diversi. Gli esercizi commerciali che aderiscono alla festa di Halloween sono la gelateria Tognozzi, bar La borsa, Cammi Cammi, Samba cafè, forno di via Roma, osteria ‘La piazza’, Merope’s steak house, Leon d’oro, La vinaccia, osteria Vittorino, Petite cusine, cafè Roma, Delfino, ristorante Roma, pizzeria Margherita, Grizzly pub, pizzeria Il teatro, pizzeria Tognozzi, bar Nino, Rebacco, Beviamoci su, bar Le logge, locanda Patrizia, N’aringa in do’, caffè Crema, Mind the crep, bar Centro storico.