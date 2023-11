Halloween dei record: "Una risposta così non si era mai vista". Entusiasmo nei locali

Grande successo per l’Halloween party che si è svolto sabato pomeriggio in centro città. Presenti quindici cosplayer del Lucca comics, che hanno catalizzato l’attenzione di grandi e piccini per selfie ricordo. La manifestazione è stata organizzata dalla Consulta giovani del Comune di Carrara che si è appoggiata alla Pro loco Carrara e in sinergia con bar e ristoranti della città. Una festa da ‘brivido’ che è andata avanti fino a notte fonda e con i locali tutti esauriti, anche se in realtà i posti a sedere erano già sold out da una settimana.

Presenti anche gli studenti del liceo artistico ’Gentileschi’ che hanno messo a disposizione la propria creatività e si sono occupati di truccare a tema i bambini, mentre gli allievi della scuola di danza della H2 project hanno animato strade e piazze con le loro coreografie e i loro balli. E poi i tanti menu a tema proposti dai ristoranti con piatti a base di zucca che sono andati a ruba facendo registrare ovunque il tutto esaurito.

I ristoratori del centro storico avevano addobbato i locali da ‘horror’, così come anche le varie installazione sparse per le vie del centro con palloncini neri e rossi che uscivano dai tombini, in ricordo del temibile pagliaccio It.

"Un ringraziamento speciale va a questi ragazzi della Consulta comunale giovani che hanno organizzato e confezionato un Halloween che a Carrara non si era mai visto – commenta la referente del settore commercio della Cna e titolare del bar Crema Cristina Bencivinni, sempre in prima linea nell’organizzare eventi e accogliere turisti e cittadini –. Hanno collaborato con i locali, con noi gestori e hanno informato e condiviso i loro progetti come veri professionisti. Ragazzi così – precisa Bencivinni – sono una ricchezza per Carrara perché si muovono per passione e per amore della città, che ha bisogno di questo motore giovane, motivato, positivo, ma soprattutto attivo".