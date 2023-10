"Halloween a Pontremoli: Laboratori, Giochi e Sorprese per i Più Piccoli"

Halloween si avvicina e, tra feste in maschera e tour del terrore, c’è l’imbarazzo della scelta. Il Comune di Pontremoli non si è fatto cogliere impreparato e anche oggi nel chiostro del convento della S.S. Annunziata, raggiungibile col mitico trenino lilipuziano, si svolgono laboratori e giochi, esperienze in cui i più piccoli potranno cimentarsi con la sensorialità, la manualità e la creatività. Si parte dal laboratorio di intaglio di zucca con l’obiettivo di realizzare una zucca personale, pronta per illuminare la notte più tenebrosa dell’anno per passare alla realizzazione della ghirlanda di Halloween, da appendere alla porta in attesa del rito “Dolcetto o scherzetto?“. Alle 16 la pentolaccia, gara delle carriole, realizzazione di lanterne magiche e mostri di legno. Poi Paper Artist Davide insegnerà a realizzare pipistrelli, ragni, fantasmi e scheletri con cartone e ci saranno i pony del Country Clubcon, le musiche del Duo Tech 21 con pive percussioni e fisarmoniche suonate dal vivo e truccabimbi.