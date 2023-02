Ha regnato quasi 70 anni sulla città

Studiando la vita di Alberico I Cybo-Malaspina, primo principe di Massa, abbiamo scoperto cose interessanti. Talvolta si dimentica come le persone che appartenevano alla nobiltà fossero spesso imparentate tra loro. Alberico non faceva eccezione. Sicuramente tutti conoscono uno dei più importanti personaggi del Rinascimento italiano, il protettore di grandi artisti, il garante dell’equilibrio politico in Italia alla fine del Quattrocento: Lorenzo de’ Medici. Ebbene, il famoso Lorenzo era bisnonno di Alberico. E non è finita! Un altro bisnonno di Alberico era nientemeno che papa Innocenzo VIII, al secolo Giovanni Battista Cybo. Questa cosa oggi suona strana, ma d’altra parte lo stesso Alberico, secondo alcuni storici, era a sua volta figlio di un cardinale: Innocenzo Cybo. Un’altra curiosità è legata alla durata del suo governo: Alberico ha governato Massa poco meno di 70 anni, dall’età di 19 all’età di 89 anni. Ebbene, Elisabetta II, la regina d’Inghilterra scomparsa pochi mesi fa, di cui tutti ricordano il lunghissimo regno, ha governato appena più a lungo sui suoi sudditi: all’incirca 71 anni.