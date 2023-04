Guidi lancia l’allarme per le spiagge "Persi altri trenta metri di arenile"

Brutta sorpresa per le imprese balneari di Poveromo che dopo la mareggiata dei giorni scorsi hanno visto l’arenile accorciarsi di circa 30 metri. Sul tema interviene il candidato a sindaco per il centro destra, Marco Guidi.

"È necessario portare la sabbia sulle nostre coste, lavorare in maniera ponderata sulla riprofilatura e questo non è più prorogabile. Non è possibile che alle porte della stagione estiva le imprese balneari debbano rimanere nell’incertezza – dice Guidi – Ogni anno la spiaggia si accorcia, vengono previsti lavori di ripascimento che non sono efficaci e che portano pochi benefici rispetto alla quantità di sabbia che viene apportata e al costo dell’intervento. I lavori di ripascimento nella zona di Poveromo sono stati svolti dalla regione solo due anni fa ed è evidente che in alcune zone non abbiano avuto il risultato sperato: 100mila metri cubi di sabbia non hanno infatti garantito la difesa del litorale come, invece, sarebbe servito". Per Guidi è necessario pensare a un ripascimento ordinario a ogni inizio dell’anno, facendo in modo che la Regione stanzi da subito risorse per la costa. Oltre all’apporto di sabbia, per Guidi, è necessario prevedere opere di difesa della costa, sia andando a ripristinare quelle esistenti con l’aggiunta di sabbia sia andando a prenderne di nuove. "Occorre che la Regione agisca prontamente portando sabbia laddove serve: nella stessa situazione di Poveromo ci sono vari tratti dell’arenile massese che deve essere ripristinato. Adesso la priorità è ristabilire la situazione pre mareggiata nei tratti di costa fortemente danneggiati: la stagione turistica è alle porte e la regione deve intervenire".

L’erosione secondo il candidato sindaco andrà poi affrontata prevedendo non solo una progettualità che interessi l’intero tratto della costa, dalla Partaccia fino al Cinquale, ma anche cooperando con i comuni limitrofi ed utilizzando tecniche innovative, come ad esempio l’impiego dei tecnoreef. In agenda oggi ci sono più appuntamenti che vedranno Guidi protagonista. Arriverà a Massa l’onorevole Federico Mollicone, presidente della VII Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, ecc) della Camera dei Deputati. Sarà alle 15.30 per un sopralluogo a Villa della Rinchiostra e una visita al Museo Guadagnucci. Alle 17 la visita a Palazzo Ducale, poi alle 18 il convegno progrmmatico su Massa e la cultura in piazza Mercurio. Poi, domenica alle 18 nel giardino di Villa Cuturi a Marina di Massa, ci sarà il ministro del turismo, Daniela Santanchè.