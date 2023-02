Guidi e la candidatura a sindaco Gioventù italiana lo sosterrà

Gioventù nazionale è pronta a sostenere in città la candidatura a sindaco di Marco Guidi e a presentare pubblicamente il programma elettorale dell’attuale assessore ai lavori pubblici. Lo sostiene il coordinatore provinciale del movimento giovanile, Luca Masnadi (nella foto). "Gioventù nazionale organizzerà eventi e gazebi per far conoscere il partito – spiega –, il candidato sindaco e lo stesso movimento ma soprattutto per avvicinare i giovani alla politica. La nostra idea è che i giovani ci possano considerare come un riferimento per il loro ingresso in politica. Abbiamo in mente tanti progetti e iniziative per andare incontro alle loro esigenze. C’è ancora molto da fare ma i risultati ottenuto finora fanno ben sperare anche se non sono mancate le difficoltà". Masnadi riporta di un’aggressione a un militante del movimento che sarebbe avvenuta un paio di settimane fa e a cui esprime solidarietà, assieme al vice Andrea Mignani: "Ci impegneremo affinché episodi di questo tipo non accadano. Dobbiamo pensare in modo democratico, è giusto confrontarsi ma non con la violenza. Di sicuro non ci faremo intimorire".