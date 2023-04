Guidi e il futuro di Ronchi "Mezzo milione sul piatto"

Arredo urbano, parcheggi, eventi culturali e piazza Calamandrei: sono i punti su cui si basa il progetto del candidato sindaco Marco Guidi su Ronchi e su cui si è soffermato ieri durante l’incontro organizzato dal candidato di Fratelli d’Italia, Massimo Evangelisti, con residenti e commercianti. L’incontro ha goduto di una grande partecipazione, è stato l’occasione per parlare dei progetti futuri e raccogliere proposte e suggerimenti da parte di chi vive e lavora nel quartiere.

"La riqualifica della zona di Ronchi è una delle mie priorità da futuro sindaco di Massa. La mia intenzione è dedicare 500mila euro per un progetto globale di riqualificazione su Ronchi da inserire all’interno del piano degli interventi e delle opere. Un progetto che voglio venga sottoposto al vaglio dei cittadini e dei commercianti che vivono la zona e che possano così contribuire per un quartiere più vivibile, decoroso e attivo sotto il profilo degli eventi" spiega il candidato Guidi.

Per l’esponente di FdI è necessario, prima di tutto, garantire degli interventi anche sul quotidiano per migliorare l’arredo urbano e il decoro generale della zona. Ciò che manca poi sono i parcheggi: "La zona dei Ronchi, soprattutto durante la stagione estiva soffre per la mancanza di zone di sosta, problema risolvibile con due opere. Penso alla realizzazione di un parcheggio davanti al Bar Principe sfruttando un terreno privato che potrà dare respiro al quartiere. Poi un secondo parcheggio nella zona lato monti che possa servire sia la scuola che i residenti, sfruttando dei terreni di proprietà comunale".

Piazza Calamandrei, cuore pulsante del quartiere, che oggi si presenta "in stato di degrado e di confusione, soprattutto sotto il profilo delle funzioni", ha un ruolo importante nel progetto di Marco Guidi per Ronchi. "E’ necessario individuare delle azioni che possano ridare decoro alla piazza: adibire una zona dedicata ai bambini con dei giochi, dedicare una zona per gli eventi culturali, si potrebbe poi dedicare uno spazio per l’attività di fitness all’aperto e migliorare quello in cui è presente lo sgambatoio dei cani rendendolo più dignitoso".

Anche su come dovrà essere sfruttata la piazza sotto il profilo culturale, Guidi ha le idee chiare: "Questa piazza deve tornare ad essere una piazza che vive di eventi per tutto l’anno. Il comune negli ultimi anni si è affidato al Ccn per l’organizzazione delle attività culturali, che ringrazio, ma è evidente che serva un maggior investimento e collaborazione da parte del comune su questo tema. E’ possibile rilanciarla organizzando e proponendo eventi di qualità che richiamino partecipazione e possano avere anche ricadute positive sull’economia della zona".