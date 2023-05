Guidi è fuori ma quasi con il 20% "Ora siamo l’ago della bilancia"

Chi si aspettava un Guidi in disarmo per aver fallito l’obiettivo del ballottaggio rimarrà deluso. Il candidato a sindaco di Fratelli d’Italia, applaudito calorosamente dai fedelissimi al suo arrivo nel quartier generale di piazza Aranci, è orgoglioso del 20% ottenuto e di quanto fatto in questa anomala campagna elettorale, con il centrodestra spaccato. "Bisogna ancora capire il risultato finale – dice Marco Guidi – ma la tendenza è quella e siamo terzi. Ma il 20% è un ottimo risultato, se teniamo conto che in pratica abbiamo fatto solo 45 giorni di campagna elettorale e che siamo stati additati come ’traditori’, come quelli che hanno provocato la spaccatura a destra. Ma chi è addentro alle cose della politica e conosce i fatti sa perfettamente che non è vero. Siamo stati costretti alla rottura".

Deluso? "Beh, un po’ di delusione c’è, è normale, perchè tutti i candidati speravano di andare al ballottaggio. Però, ripeto, sono orgoglioso di questo risultato e del lavoro fatto. Abbiamo parlato solo di programmi e delle cose da fare, mentre altri non hanno fatto altro che insultarci, offendendo me e il partito di Giorgia Meloni".

E ora Ricci o Persiani?

"Ora è presto per qualsiasi decisione. Dobbiamo ancora analizzare i dati definitivi, valutare attentamente il voto, sezione per sezione e lista per lista. Poi coerentemente con la nostra campagna elettorale, dove si è parlato solo di contenuti, analizzeremo, ci riuniremo e valuteremo i programmi dei due candidati al ballottaggio, oltre ovviamente ad ascoltare i vertici del partito. A quel punto decideremo se dare una indicazione di voto e a favore di chi. Terremo anche conto di chi non ha fatto altro che insultare".

Non è scontata, quindi, una indcazione a favore dell’altro candidato di centrodestra...

"Mah, a noi risulta che la lista civica per Persiani sia farcita di figure che provengono dalla sinistra. Per cui non la metterei in questi termini. Ripeto, analizzeremo tutti insieme i programmi perchè a noi, a livello locale, interessa il futuro della città. Una cosa è certa: siamo l’ago della bilancia. Fra i i primi tre candidati e tutti gli altri c’è una grande differenza".

Si aspettava il risultato di Ricci?

"Certi sondaggi davano un altro risultato. Sembra evidente che il candidato del Pd abbia polarizzato il voto utile. Però aspettiamo i dati definitivi prima di un’analisi politica più approfondita".

Con l’ex assessore c’era anche il deputato Alessandro Amorese. "Partiamo da un dato politico – afferma Amorese –. La nostra intenzione era quella di far prevalere un centrodestra diverso, che pensa ai contenuti e ai programmi da attuare e non alle offese. Ha prevalso in questo derby interno l’altro centrodestra, quello di una gestione arrogante e con una spruzzata di sinistra. Ma il 20% di Guidi spicca perchè ha lottato solo contro tutti in condizioni oggettivamente difficili e merita un grande plauso. Ce la siamo giocata".

Sommando i voti, però, il centrodestra unito avrebbe potuto vincere anche al primo turno...

"Non so ma penso che non si posa fare questo ragionamento. Siamo sicuri infatti che tutti quelli che hanno oggi votato per Guidi avrebbe votato per Persiani candidato unico? Non credo".

Cosa farà ora Fratelli d’Italia? "Ora con calma analizzeremo perbene il voto, in modo serio, e faremo le nostre valutazioni. Siamo l’ago della bilancia. Per la mia storia, e la nostra storia, non posso votare a sinistra ovviamente. Ma non aggiungo altro".