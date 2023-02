Guidi attacca ’Autolinee’ "Troppi disservizi, basta"

MASSA

L’assessore Marco Guidi (con delega al trasporto pubblico locale) attacca Autolinee Toscane per le corse annullate e i disservizi che coinvolgono in primis chi abita nelle frazioni montane. "Nel bacino di utenza di Massa Carrara assistiamo a numerose corse di autobus che non vengono eseguite ma quanto successo nell’ultima settimana non è tollerabile. Negli ultimi quattro giorni - scrive Guidi - , la corsa delle ore 7 che dovrebbe collegare Casette non è stata fatta per ben 3 volte per mancanza di autobus, con evidenti pregiudizi per i nostri cittadini. Quella delle 7 del mattino è una corsa importante: viene usata dagli studenti delle frazioni che vanno a scuola e dai lavoratori che vanno al lavoro. Il successivo autobus è previsto da Casette alle 8.30 e non può garantire a studenti e cittadini il rispetto degli impegni. Non permettere ai nostri ragazzi di arrivare a scuola per un disservizio del gestore del trasporto pubblico è inconcepibile soprattutto per le frazioni montane che hanno spesso nel bus l’unico mezzo per raggiungere la città". Dopo avere denunciato il problema l’assessore spiega cosa ha fatto: "Mi sono attivato con Autolinee Toscane ma le risposte ottenute sono del tutto insoddisfacenti. I numerosi disservizi, secondo quanto mi ha comunicato l’azienda, derivano dalla mancanza di mezzi che sono per lo più rotti e da un problema a un capannone dell’officina che non ha permesso le riparazioni. Ho ribadito che sono problemi che non possono ricadere sugli utenti. Per anni abbiamo atteso che la Regione ultimasse la gara per individuare un gestore unico che potesse superare i problemi del territorio.

Oggi ci troviamo con il nuovo gestore ma con problemi vecchi: un parco mezzi insufficiente dal punto di vista numerico e obsoleto, non in grado di soddisfare le esigente del trasporto pubblico locale, soprattutto delle zone montane. In questi mesi abbiamo sentito parlare di investimenti di AT nella nostra zona anche in termini di mezzi, ma oggi, oltre a qualche bus con la nuova livrea bianca, siamo ancora in carenza di mezzi". L’assessore conclude spronando la Regione Toscana: "Chiedo alla Regione di attivarsi presso il gestore alla luce di un mancato rispetto dei termini contrattuali del servizio. A breve si dovrà passare dalla fase provvisoria del contratto a quella definitiva che vedrà il servizio andare a regime ma, se non saranno superate le criticità di queste ultime settimane, nessun progetto potrà sviluppare un servizio pubblico efficace. Lunedì avrò un incontro con alcuni residenti a Casette per approfondire la vicenda e scusarmi per i disagi".

A.Lup.