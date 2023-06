Guida in “rosa” per la Capitaneria Arrivata la comandante Mazzarese Il saluto del capitano Masiello

L’arrivo del capitano di fregata Monica Selene Mazzarese aumenta le quote rosa della Capitaneria di porto: su 54 militari 11 sono donne. E oggi il cambio della guardia con l’arrivo della nuova comandante che sostituisce il capitano di fregata Antonio Masiello dopo due anni di reggenza. Monica Mazzarese originaria di Palermo ha 54 anni e proviene dall’ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ufficio che collabora direttamente con il Ministro. La nuova comandante è stata presentata ieri nella sede della Capitaneria dove ha parlato della sua carriera lavorativa e della famiglia.

Mazzarese è madre di due gemelli di dodici anni, sposata con un ufficiale dell’aeronautica militare. Alta, capelli biondi raccolti, impeccabile nella sua divisa bianca, Monica Mazzarese si è detta onorata di essere stata mandata in servizio a Marina di Carrara. Ha raccontato le sue prime sensazioni e le presentazioni con le altre autorità, istituzioni e forze politiche, ma anche di come ha visto il porto di Marina di Carrara, ritenuto "una realtà in grande sviluppo". "Sono molto felice di assumere il comando di questa capitaneria – ha aggiunto la Mazzarese – per me è un ritorno in Toscana, dove al tempo del disastro della Concordia avevo diretto le operazioni di recupero del relitto. Un ritorno gradito dove ho incontrato colleghi che già conoscevo, come l’amico e collega Masiello, che conosco da vent’anni. Sono appena arrivata e non conosco ancora la zona, ma questo per me è un’ulteriore sfida, anche se da quello che ho già potuto vedere non ci sono particolari criticità". Carriera militare e mamma di due gemelli. "Avendo un marito ufficiale tra di noi c’è massima comprensione – ha spiegato come è riuscita a coniugare carriera e famiglia –, e spesso lui ha fatto missioni all’estero anche per sei o sette mesi. Non ho mai considerato la mia vita come dura, è tutta una questione di organizzazione. È innegabile che non sia facile, ma i miei figli non hanno mai sofferto per il mio lavoro, anzi, spesso mi dicono che sono una mamma troppo presente. Se ci deve essere del disagio quello deve essere mio, non certo dei miei figli".

Masiello ha riassunto le operazioni fatte sotto il suo comando. "Sono stati due anni intensi di lavoro – ha detto – con un particolare riguardo al mare sicuro con controlli per fare rispettare il limite dei 300 metri, ambientali, sulla tracciabilità della pesca e dei prodotti ittici di concerto con la Asl, Poi controlli anche ai depuratori delle attività produttive e degli autolavaggi, con sanzioni amministrative e penali. E con la prefettura abbiamo gestito le navi dei migranti". Alessandra Poggi