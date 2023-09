Guerrino Grilli protagonista alla ’Rosetta Verticale’ a Massa

Guerrino Grilli, runnerino doc master che indossa i colori Asd Afaph, di nuovo impegnato in una sfida no limits. Il temerario fondista, allenato dal coach Roberto Vitaloni col supporto del compagno-coallenatore di squadra Alessio Conti, il ’Falco Rescetino’, si è messo nuovamente in gioco. La competizione ’Rosetta Verticale’ a San Martino di Castrozza, ha rappresentato la sua ultima impresa dopo svariati trail intrapresi nel corso del 2023. Un tracciato di 6,9 chilometri con 1279 metri di dislivello e arrivo a quota 2742. Oltre 300 i concorrenti che si sono lanciati il guanto di sfida in questa gara davvero intensa, tecnica e di spessore. Grilli, ormai noto come lo ’Stambecco di Castagnara’ (per questa sua passione per le competizioni d’altura) si è classificato 66° assoluto in 1h18’ contro avversari di livello internazionale e molto più giovani di lui.

Soddisfazione da parte della società Afaph per questo ennesimo riscontro, ma soprattutto lodi dal coach Vitaloni che lo segue da svariati anni: "Sono molto soddsfatto per la sua prima esperienza nel ’Vertical’. Non era facile, considerando il fatto che il sentiero era molto stretto e non lo facevano passare ha dovuto gestire al meglio la gara, che avrebbe sicuramente chiuso ancora meglio se non avesse avuto questi limiti. Sono decisamente soddisfatto perché, nonostante i 1279 metri di dislivello in un ambiente così alpino è stato bravo. Sono contento per questa prova". Il prossimo appuntamento per Grilli il Trail del Piglione il 22 ottobre.

v.b.