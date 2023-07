Guerra per lavori in casa col 110% Il proprietario decide di fermarsi ma ora i tecnici vogliono i soldi

di Andrea Luparia

E’ già approdata in tribunale a Massa una delle cause nate a causa del superbonus 110%. Il procedimento penale in corso è frutto del braccio di ferro legale tra il proprietario di una palazzina e due professionisti al quale si era rivolto. Senza scendere in particolari, la storia è simile a tante altre. Il proprietario dello stabile decide di ricorrere al 110% per risistemare la casa. Chiama un professionista che verifica le condizioni dell’abitazione. L’incaricato prende tutte le misurazioni necessarie, chiama le ditte per avere i preventivi e prepara i documenti. Poi però le cose, indipendentemente dalla volonta delle parti, si complicano non poco. Dopo l’iniziale via libera, senza particolari controlli, da parte del governo Conte 1, già nel governo successivo, il Conte 2, a causa dei costi crescenti, comincia la stretta. E le banche cominciano a chiudere i “cordoni della borsa“. Con il governo Draghi le maglie si stringono ulteriormente. Alla fine il proprietario decide di rinunciare ai lavori. Ottenere i soldi dalle banche è quasi impossbile, le ditte vogliono farsi pagare, eccetera. Ma a quel punto sorge il problema. Il professionista chiede di essere pagato ugualmente e si scontra legalmente anche con il suo collega. Per il proprietario però l’intesa prevedeva che il costo della parcella doveva essere inserito nel computo del 110% e in pratica le competenze doveva pagarle lo Stato.

La “guerra legale“ è inevitabile. Prima il procedimento arriva al Tribunale della Spezia; il Pubblico ministero chiede l’archiviazione ma il giudice stabilisce che la competenza è di Massa e lo invia al nostro tribunale. Nei giorni scorsi il fascicolo finisce nelle mani del giudice monocratico Marta Baldasseroni. Sarà lei a stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Ma ovviamente la sua sentenza potrebbe essere contestata dalla parte che uscirà sconfitta. Con relativo ricorso. Si vedrà. L’unica cosa certa è che sono in arrivo altre cause più o meno simili, legate al “110%“.