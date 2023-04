Guerra aperta tra aziende e Comune Memoria difensiva per la Cassazione

Prosegue la guerra delle carte bollate tra l’amministrazione comunale e il mondo delle cave. In vista della sentenza del 30 maggio in Cassazione, la giunta ha dato mandato al dirigente del settore marmo, l’ingegnere Giuseppe Bruschi, di trovare un legale esterno per presentare la memoria difensiva di palazzo civico di fronte alla Corte Suprema. Anche stavolta gli industriali chiedono che sia un giudice a stabilire quanto produce una cava e quanto si deve pagare per poterla coltivare, in contraddizione a quanto aveva stabilito una legge della Regione. Ma il Comune affila le unghie e delibera una spesa di 26mila e 210 euro per la difesa legale. Il Comune ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Genova, che a conclusione del contenzioso civile promosso dalla Figaia Cave Spa e dalla Fantiscritti Spa, in qualità di socie della ‘Dueffe Spa’ e Sbs Scaglie Bianche e Scure Srl’, aveva accolto le motivazioni delle aziende dichiarando che al Comune non era dovuto il contributo regionale per l’escavazione nel periodo compreso tra il gennaio 2005 e il marzo 2007. La Corte di Genova aveva anche condannato il Comune di Carrara alla restituzione dell’importo percepito in quel periodo e gli interessi legali. "Considerato che la sentenza è stata ritualmente notificata all’ente tramite il legale difensore – si legge nella determina di giunta – è opportuno che il Comune proponga ricorso alla stessa nei termini di legge al fine di evitare i gravi pregiudizi economici che deriverebbero dalla suddetta decisione, in quanto è prevista la restituzione di somme introitate dal Comune di Carrara relativamente al periodo sopraddetto". Un ricorso in Cassazione che fa eco a quello presentato dalla sindaca Serena Arrighi per i beni estimati. In sostanza palazzo civico chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Genova del 28 giugno 2022, quella che dava ragione a 21 imprese del marmo con l’Omya Spa capofila, che avevano fatto ricorso contro il Comune, riconoscendo una natura privata dei beni estimati. Un ricorso dove anche stavolta il Comune chiede di annullare la sentenza della Corte di Appello di Genova per tutta una serie di vizi, che sono la violazione e la falsa applicazione degli statuti Albericiani del 1574, dell’Editto del 1751 della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina.

A.P.