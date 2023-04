Guerra alla droga ad Avenza Arrestato pusher all’opera Vendeva cocaina in via Sforza

Spaccia cocaina sotto gli occhi dei carabinieri: pusher finisce in manette. Riflettori puntati nuovamente ad Avenza in via Sforza, in una della zone della città che già avevano lamentato degrado e illegalità e di cui anche recentemente il nostro giornale si era occupato accogliendo e dando voce alle proteste di residenti e commercianti. Appelli a cui ha risposto la compagnia dei carabinieri, coordinata dal maggiore Cristiano Marella, individuando un pusher originario del Marocco che ha ceduto una dose di cocaina non sapendo di essere tenuto d’occhio dai militari dell’Arma.

Ai carabinieri sono bastati pochi servizi di osservazione per registrare la presenza di alcuni noti spacciatori con i quali avevano avuto a che fare in passato, che si aggiravano in via Sforza. Non sono passati inosservati agli investigatori i cenni espliciti tra un 34enne del Marocco, già arrestato altre volte per spaccio di droga, e suoi connazionali che al passaggio delle pattuglie rimanevano tranquilli guardandosi però sempre intorno per segnalare eventuali pericoli. La trappola è scattata quando i militari dell’Arma hanno visto arrivare l’ennesimo automobilista che si è fermato un istante davanti al gruppo di extracomunitari sotto osservazione, poi dopo aver scambiato due parole con loro, si è spostato di qualche metro ed è rimasto in attesa. Lo spaccio è avvenuto sotto gli occhi dei militari in borghese, che sono usciti allo scoperto appena hanno visto un passaggio di mano fra lo straniero e l’acquirente, avvenuto in macchina dove i due si sono incontrati per pochi secondi. Il primo ad essere fermato è stato l’automobilista, mentre un secondo equipaggio ha bloccato il pusher che ha pure cercato di opporre resistenza, mentre gli altri suoi connazionali che si trovavano in via Sforza e hanno assistito alla scena, approfittando del parapiglia generale sono fuggiti a gambe levate dopo aver raccolto da terra un involucro che probabilmente conteneva altre palline di droga.

Per lo spacciatore è scattato l’arresto in flagranza per ‘spaccio di stupefacenti’ e ‘resistenza a pubblico ufficiale’, che è stato convalidato al Tribunale a Massa. Il processo è stato rinviato alla fine di maggio ma, nel frattempo, il 34enne dovrà rimanere lontano da Carrara con la misura del divieto di dimora; inoltre si dovrà presentare tutti i giorni per l’obbligo di firma in una caserma dei carabinieri in altra zona.