Guardiani del territorio. Una coscienza civile da ricostruire per salvare l’ambiente

La Riserva Mab Unesco è da proteggere e conservare. E’ necessario infatti non solo tutelare gli organismi, ma anche mantenere gli ambienti nei quali gli stessi trovano le condizioni necessarie per sussistere ed evolversi. "Il programma Uomo e Biosfera è stato altrettanto visionario nel 1971 quando è nato – ha detto il presidente del Parco nazionale dell’Appennino Fausto Giovannelli all’assemblea Mab di Pontremoli –. Oggi vale per tutti la responsabilità di gestire i rapporti con il mondo naturale, con l’anno più caldo della storia, con alluvioni, siccità e tutti quei fattori che purtroppo ormai conosciamo. Il programma MaB Unesco dovrebbe creare una coscienza civile epocale per tutto quello che lasceremo alle nuove generazioni. Vogliamo creare una coscienza di comunità".

Obiettivi da raggiungere tramandando conoscenze nelle scuole, favorendo la creazione di un’identità territoriale per combattere lo spopolamento delle montagne. Un aspetto affrontato dalla prima delle tre tavole rotonde dell’assemblea lunigianese al Teatro della Rosa dopo quelle di Quattro Castella, Modena, Lucca e Fornovo, che ha avuto come temi centrali i nuovi turismi esperienziali come valori di sostenibilità fondanti della Riserva di Biosfera. Si è parlato di scuola e salute con le dirigenti scolastiche Lucia Baracchini e Amedea Cinquanta, l’insegnante Maria Grazia Tortoriello, il direttore della SdS Marco Formato, docenti e studenti.

Il secondo aspetto era il tema “Comunità e Identità”, un focus sulle realtà che oggi rappresentano lo spirito e la volontà di innovare senza però snaturare, ma basandosi soprattutto sull’"amore per il proprio territorio, perché senza amore non si fa nulla", come ha sottilineato Alessia Bianchi, della cooperativa di comunità La Guinadese, tra gli ospiti della tavola. Insieme a lei Marco Pinelli, sindaco di Podenzana, Roberto Galassi, presidente del Gal Lunigiana, Giovanna Zurlo, presidente dell’associazione Operatori Turistici, Simona Solvi di Start Working Pontremoli e Barbara Conti, dell’azienda ‘I tre fantoti’ di Zeri.

L’ultima tavola rotonda era su “Territorio e Ambiente” e ha visto protagonisti Antonio Nicoletti di Legambiente, Paolo Sposimo di Nemo, Matteo Tollini di Legambiente Toscana che ha presentato il progetto sul ripristino di praterie e foreste dell’Appennino Tosco Emiliano, e il sindaco di Tresana Matteo Mastrini. Un programma che mira a ripristinare i processi ecologici naturali, le specie, gli habitat per un futuro migliore e più sostenibile, in particolare combattendo l’abbandono delle attività tradizionali locali e l’aumento di quelle ad alto impatto ecologico. Il direttore del Parco Giuseppe Vignali ha poi consegnato il premio ‘I Care Appennino’ alla Farmacia Torino di Comano e il presidente dell’Unione Giannetti gli attestati ‘Lunigiana Turismo Sostenibile’ a Cooperativa di Comunità La Guinadese, Barbara Conti de ‘I tre Fantoti’ di Zeri, Ivana Lucia Elia del B&B ‘Il tempo del vento’ di Tresana, a Cristina Lo Gatto del B&B Cadrecca di Licciana, Maurizio Viaggi del Rifugio Zum Zeri, Roberta Argentati del Castello di Pontebosio a Licciana e all’azienda agricola ‘Bardine’ di Sonia Nardi.

Natalino Benacci