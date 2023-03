Guardia medica “sotto attacco” Un piano per tagliare il servizio

di Natalino Benacci E’ allarme rosso per il servizio di guardia medica in Lunigiana. Qualche anno fa erano 10, ora sono rimaste 5, anzi 4 perché quella di Montedivalli è scoperta per mancanza di personale medico da anni e viene rimpiazzata dal presidio di Aulla. Le altre sedi sono a Villafranca, Zeri e Gragnola. Ma nella bassa Lunigiana non c’è il numero di medici per mantenere aperte le due postazioni. "Quando una tra Gragnola e Aulla è senza medico l’altra deve coprire tutti e due i territori di competenza, un vuoto sanitario troppo esteso", spiega il dottor Franco Fontana, coordinatore Aft dei medici di famiglia della bassa Lunigiana. Il servizio è assicurato tutti i giorni dalle 20 alle 8 del giorno successivo, il sabato e la domenica per 24 ore: non tratta l’urgenza, copre solo gli orari in cui i medici di famiglia non lavorano. Nei giorni scorsi alla Società della Salute è stato presentato un progetto di riorganizzazione che prevede una sforbiciata di 600 ore notturne per reinvestirle in 132 diurne. Il servizio delle guardie di Villafranca e Gragnola rimarrebbe inalterato (notturno settimanale e h 24 prefestivo e festivo). Aulla funzionerebbe su 16 ore con chiusura alle 24, mentre...