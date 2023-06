Guardia medica, niente da fare Mancano i camici bianchi Avenza rimane senza servizio

La Conferenza dei sindaci non ha fatto in tempo ad annunciare la riorganizzazione delle guardie mediche, che già nella giornata di ieri, con il ponte del 2 giugno e un aumento di popolazione dovuto ai turisti, la sede della guardia medica di via Giovan Pietro ad Avenza era chiusa per mancanza di personale.

Ad annunciarlo un cartello incastrato sulla porta di alluminio e vetro, oltretutto non troppo leggibile, con scritto "Per mancanza di personale medico sono sospese le attività". Il cartello invitava l’utenza, in caso di urgenza a rivolgersi al 118, o in alternativa a chiamare la guardia medica di via Bassa Tambura a Massa o la Casa della salute di piazza Sacco e Vanzetti a Carrara. Una chiusura che ha alimentato numerose polemiche, anche via social, con utenti imbufaliti contro il sistema sanitario. In molti hanno invocato il diritto ad avere un servizio medico, oltretutto in una giornata come quella di ieri con i medici di famiglia a riposo, e con il conseguente ingessamento del pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane. "Per quanto riguarda Carrara, grazie al confronto e alla condivisione con la direzione dell’Asl siamo riusciti ad ottenere il mantenimento degli stessi servizi, tanto ad Avenza quanto a Carrara", aveva dichiarato solo il giorno prima la sindaca Serena Arrighi commentando la Conferenza dei sindaci del 28 di agosto. "Non si tratta quindi di decisioni calate dall’alto, ma di scelte che scaturiscono da un percorso partecipativo nel quale sono coinvolti tutti i portatori d’interesse, con l’obiettivo di ridisegnare una sanità più vicina ai cittadini e più in linea con le loro mutate necessità", aveva fatto eco la direttrice generale della Asl Maria Letizia Casani.

Sul caso immediato l’intervento di Nicola Pieruccini in qualità di commissario provinciale della Lega. "Un cartello annunciava che la guardia medica di Avenza era chiusa per mancanza di personale – scrive Pieruccini –. Per cui la Conferenza dei sindaci, presieduta dalla sindaca Serena Arrighi è di fatto un organismo inutile. La sindaca ha dichiarato che nella sede di Avenza la guardia medica rimarrà con gli attuali orari e con gli organici attualmente previsti. Che figuraccia. I servizi erano scadenti prima della Conferenza dei sindaci sciorinata sui giornali, e lo sono oggi. In particolare siamo molto allarmati per la situazione del Monoblocco, per la mancanza di personale che porta con sé anche un aumento delle liste d’attesa. Noi sulla sanità ci siamo sempre impegnati anche in difesa dell’abbattimento del Monoblocco voluto dai vertici del Pd inclusa l’assessore alla Sanità Roberta Crudeli". Alessandra Poggi