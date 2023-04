Guardia medica, è allarme rosso Festività pasquali senza assistenza

Nell’ uovo di Pasqua dell’Asl Toscana Nord Ovest c’è un’amara sorpresa: tre presidi di guardia medica, Montedivalli, Aulla e Gragnola saranno chiusi per mancanza di personale sabato 8, lunedì 10 e domenica 23 aprile. La sede di Montedivalli resterà di fatto chiusa per mancanza di medici, mentre a Gragnola resteranno vacanti 10 turni e in quella di Aulla 16. In quei 3 giorni cadrà il castello delle assistenze reciproche. La regola prevede infatti che con la chiusura di Montedivalli, il servizio debba essere garantito da Aulla e nel caso di blocco di quest’ultima, la palla passerebbe a Gragnola, ovvero la guardia medica limitrofa. Ora però si prevede che le 3 guardie mediche in quei giorni non potranno contare su operatori sufficienti e almeno 30mila persone rimarranno senza il servizio di continuità assistenziale, quando il medico di famiglia non lavora.

A rischio sono anche i turisti che in questo periodo fanno sentire la loro presenza. Gli abitanti della bassa Lunigiana e di quella Orientale dovranno impegnarsi a sfuggire ogni tipo di malanno. E’ vero che potranno sempre rivolgersi ai pronto soccorso di Pontremoli e Fivizzano, ma l’accesso ai presidi si prevede già molto intasato. A meno che l’Asl non riesca a tamponare questa emergenza. A segnalare alle autorità sanitarie la situazione è il coordinatore Aft della bassa Lunigiana Franco Fontana.

"Ci sono 3 giorni in cui in tutto il bacino d’utenza sud- orientale non c’è un medico – afferma –. Non si capisce chi dovrà assistere la popolazione. E’ un fatto intollerabile. L’Asl si limita ad ascoltare, ma non dice nulla. Eppure ho presentato delle proposte di soluzione. L’ho già detto più volte: occorre concedere una deroga per svolgere il servizio di continuità assistenziale ai giovani medici di famiglia appena entrati in servizio con un limitato numero di pazienti. Loro farebbero volentieri qualche turno, ma sono incompatibili per le norme attuali. Ma come era successo nel periodo Covid, quando il contrasto era stato rimosso, potrebbe essere riproposto questo rimedio per risolvere l’’emergenza. Devono muoversi i sindaci e sollecitare la Regione Toscana a varare questa eccezione. E’ un provvedimento che si prende in 5 minuti. L’assessore Bezzini può autorizzare questa modalità senza problemi".

Che fine ha fatto il progetto di riorganizzazione della guardia medica sul territorio della SdS che prevede una sforbiciata di 600 ore la notte e 132 reinvestite il giorno? "E’ tutto fermo. Credo che debbano parlarne in Regione, noi medici delle Aft avevamo respinto quell’ipotesi – aggiunge Fontana – . Ma il fatto grave è che quest’emergenza arriva nelle vacanze pasquali quando la Lunigiana è invasa da moltissimi turisti. Così magari per un mal di schiena o per tutti i malanni che si potrebbero gestire con l’intervento della guardia medica si chiamerà il 118 e si andrà al pronto soccorso".

Sul caos della guardia medica interviene anche il sindaco di Tresana Matteo Mastrini. "All’Asl abbiamo suggerito soluzioni, ma mancano ascolto e volontà, Che cosa attende il direttore generale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest ad attivarsi? Perché non si fa parte attiva presso l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini, per affrontare e risolvere la questione? Nel periodo del Covid-19 sono state attivate misure straordinarie per affrontare e superare l’emergenza. Quell’esperienza – conclude – avrebbe dovuto mostrare come gestire le criticità del sistema sanitario fornendoci nuovi parametri sull’utilità delle nostre strutture. Invece ancora una volta si dimostra di non aver preso la lezione. Sappia il direttore generale che, se non ci saranno risposte degne nome, ricorreremo a forme straordinarie di protesta".

Natalino Benacci