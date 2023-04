"Guardia medica a rischio, urgenti le deroghe"

E’ necessario concedere urgentemente deroghe a medici borsisti e massimalisti per il mantenimento e il potenziamento dei presidi di guardia medica in Lunigiana. Il provvedimento viene sollecitato anche dai sindaci Jacopo Ferri e Filippo Bellesi che appoggiano la richiesta del presidente della SdS Riccardo Varese all’assessore regionale Simone Bezzini e alla direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani per trovare soluzione ai problemi della continuità assistenziale che si riscontrano in Lunigiana. "Varese, però, avrebbe dovuto però dare forza a questa iniziativa attraverso una seria e approfondita discussione, e un documento da approvare, nell’assemblea della SdS che era stata convocata per il 6 aprile scorso – scrivono i due sindaci in una nota – e che invece è stata fatta saltare ad arte per evitare l’imbarazzo all’Asl su questo delicato ed essenziale argomento, oltre che per impedire di arrivare a definire i nuovi assetti istituzionali del consorzio". Una posizione ferma che rende inaccettabili i tentennamenti da parte di Regione Toscana sulla concessione di deroghe a medici massimalisti e medici borsisti, affinché vengano coperti tutti i turni di guardia medica necessari. I due sindaci sottolineano l’attivismo del consigliere regionale Fantozzi di Fratelli d’Italia sulle problematiche del territorio, al quale si sono rivolti perché sia "subito presentata una interrogazione specifica all’assessore Bezzini, che stimoli l’accelerazione del percorso logico e risolutivo della concessione di quelle deroghe che consentiranno di garantire a più ampio spettro il servizio di guardia medica".