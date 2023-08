Guadine ricorda la strage La memoria si fa arte e teatro

Una commemorazione nel 79° anniversario dell’eccidio nazifascista di Guadine e della valle dei Canali, è organizzata da Anpi Linea gotica Massa e associazione Eventi sul Frigido, con Aics Musica e spettacolo, organizzano per domani alle 21, nella piccola frazione, con il patrocinio di Comune e Provincia, associazioni Fivl, Anvcg, Anfcdg, Accademia apuana della Pace e Insieme. E’ stato realizzato il primo manifesto ufficiale della ricorrenza con il dipinto “La pietà” dell’artista Umberto Fruzzetti. L’obiettivo è coinvolgere nel tempo altri pittori per realizzare ogni anno un nuovo manifesto commemorativo. L’evento si svolgerà la sera, come ormai accade dal 2010, quando per la prima volta la giornalista Angela Maria Fruzzetti, con il collega Alessio Orsingher e l’attrice Alessandra Berti, si recò alle Guadine, ospite del sopravvissuto, Pietro Bertonelli, per raccontare la strage dimenticata, ovvero la giornata del 24 agosto, attraverso testimonianze locali.

L’appuntamento si ripete ogni anno, non più in casa di Bertonelli ma nello spazio antistante il monumento realizzato nel 2015. Spazio che consente di assistere a quella che nel tempo è diventata una cerimonia ufficiale con testimoni sopravvissuti alla strage, alla presenza delle autorità, e luogo di performance teatrali sul tema della memoria e della resistenza civile. Perché quel giorno morirono 13 civili sotto il fuoco nazifascista. La strage di Guadine si ricollega all’eccidio di Vinca. Quel 24 agosto, dopo il massacro nel paese lunigianese, soldati tedeschi e italiani della X Mas occuparono la valle dei Canali per chiudere vie di fuga ipotizzando che, in quelle case sul fiume, avessero trovato rifugio alcuni vinchesi scampati alla strage. Violenze, incendi e massacro fecero di Guadine un altro punto rosso nella mappa degli orrori di quella lunga estate.

Alle 21 il ritrovo a Guadine dove interverranno il consigliere Regione Toscana Giacomo Bugliani, la vice presidente della Provincia Elisabetta Sordi, l’assessore del Comune di Massa Giorgia Garau, la predente Anpi Massa onorevole Elena Emma Cordoni, Angela Maria Fruzzetti e rappresentanti di ‘Eventi sul Frigido’. Poi lo spettacolo “Il filo della memoria: eccidio di Guadine tra storia e Costituzione” a cura della compagnia Aics Musica e spettacolo con testimonianze di Fruzzetti. Gli attori sono Alessandra Berti, Anna Baldini, Leandro Brilla, Gino Buratti, Antonella Ianuale, Giovanna Menchetti, Ndiaye, Barbara Romani; brani del cantautore Marco Alberti, poesie a cura di Sara Chiara Strenta. Per ogni nome delle vittime sarà accesa una fiaccola. Un ringraziamento a Nino Ianni sempre presente e collaborativo.