Guadagnucci avvisa: "L’apparentamento è necessario per tutti"

C’è anche Luca Guadagnucci, ex consigliere comunale oggi in Fratelli d’Italia, che invita alla riflessione per il bene del centrodestra. "Il ballottaggio vede una sinistra assai rinvigorita dall’affermazione del Partito democratico che al ballottaggio potrebbe riuscire ad aggregare le varie anime della sinistra. Solo il senso di responsabilità del centrodestra può impedirne il ritorno. In caso di una eventuale elezione del candidato sindaco del Pd, il consiglio comunale diverrebbe un monocolore rosso; i ben noti innesti di personaggi di sinistra e ultra sinistra nelle liste di Persiani, che hanno ottenuto moltissimi consensi, condurrebbero a questo. Ma anche in ipotesi di vittoria di Persiani, senza l’apparentamento con FdI, la rilevanza dei rappresentanti della sinistra nel governo cittadino sarebbe notevole. Ciò che sorprende non è la chiusura di Persiani, che come noto è poco incline al dialogo, all’offerta formulata da FdI, ma il rifiuto da parte dei vertici Lega alla mano tesa di FdI. Mano tesa che non era un gesto scontato ed identifica le spalle larghe del partito della premier Meloni, pronto a riappacificarsi nonostante i forti contrasti, in sede locale, con gli alleati, per il bene della coalizione di centro destra e nell’interesse della nostra città. Viceversa la posizione assunta dal direttivo Lega pare quasi una sfida a FdI, e francamente non è comprensibile. Alcune voci del centrodestra, fieramente opposte all’ipotesi di un Persiani bis, hanno duramente contestato la mano tesa di FdI, ma FdI è la locomotiva di governo, con il doppio dei consensi dei suoi alleati messi insieme, ha il dovere, e lo assolve, di essere la guida e di cercare la sintesi alle divergenze che vengono a crearsi nel centrodestra. Mancano poche ore per accettare l’offerta di apparentamento, opportunamente avanzata da FdI; purtroppo, conoscendo i destinatari della proposta, dubito verrà accettata. In caso di un definitivo rifiuto, attenderemo l’esito delle votazioni, facendo comunque il nostro dovere, ma saranno Persiani e la Lega a dover rispondere, nel bene o nel male, ai cittadini massesi".