Grondola rinasce con il turismo Il ‘Federico Farm camping’ conquista i villeggianti stranieri

Un Ferragosto da tutto esaurito all’Agriturismo Camping Federico Farm a Grondola di Pontremoli, a 630 metri sul livello del mare nella Valle del Verde. Lì c’è “La Casa del Sarto”, antico edificio restaurato con tutte le comodità immerso in un parco di oltre 15 ettari di castagni, con terrazza solarium, campi da tennis, parco giochi per bambini, spazi per corsi di pittura e arte, campi estivi per studenti in lingua inglese. Ci sono poi un camping attrezzato, “La cascina di Baruccia” e il castagneto di San Nicomede che i proprietari stanno riportando allo splendore di un tempo seguendo le tradizioni e l’allevamento del bestiame libero. "E’ un’azienda famigliare che ha investito sul territorio, Marcello Federico ha 4 figli, e 3 lavorano qui. E’ un presidio dell’ambiente – sottolinea il presidente della Confederazione italiana agricoltori Toscana nord Luca Simoncini, impegnata nella valorizzazione del settore – . E’ pieno di stranieri, soprattutto tedeschi, che poi usufruiscono di bar e ristoranti della zona. Ma la presenza dei lupi e la gestione della fauna pesano notevolmente sulle tasche di chi gestisce questo tipo di attività. E bisogna lavorare sulla raccolta dei rifiuti e la manutenzione delle strade. Chiederemo un incontro con il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri".

"L’attività l’ha avviata mia moglie Angela Musetti – racconta Marcello Federico –. All’inizio avevamo un allevamento di chianine e altre razze francesi. Poi abbiamo ristrutturato la Cascina di Baruccia e la Casa del Sarto, ottenendo una decina di posti letto. Piano piano l’attività è cresciuta, mia moglie ha trovato lavoro come insegnante di madre lingua inglese nelle scuole e l’ha passata a nostro figlio che ha fatto decollare il progetto turistico: ha visto il futuro in anticipo sui tempi con la valorizzazione degli spazi aperti e della natura, ben prima della pandemia". Ora le pecore che tengono pulito il bosco, e restano due bovini ad uso familiare in alpeggio al Molinatico. Agriturismo e camping hanno fatto rinascere il borgo di Grondola, a rischio spopolamento. "Tutti i nostri ospiti vanno in paese e acquistano qualcosa. Molte case in vendita sono state acquistate e restaurate". Tornano ogni anno, non solo d’estate, le ultime generazioni degli emigrati nel Regno Unito. "Magari vengono a sposarsi nella chiesa di San Nicomede o nel Santuario di Montemese – spiega –. C’è uno zoccolo duro di famiglie legate alla frazione e orgogliose di aver trasmesso un sentimento d’appartenenza alle generazioni successive". E’ stato riaperto anche il Circolo Endas, punto di socializzazione importante, con prodotti a Km zero.

Al camping ‘Federico Farm’ il via vai di turisti cresce. "Siamo andati oltre le aspettative – dice Marcello Federico –. C’è una natura interessante qua attorno, tanti si fermano per andare alle Cinque Terre, agli Stretti Giaredo, o raggiungere le città storiche della Toscana, altri stanno settimane per rilassarsi". E a Grondola ci sono l’antico castello, importanti bassorilievi preistorici. "Tra gli alberi sono state scoperte grosse pietre seminterrate sulle quali sono visibili le raffigurazioni di un uomo-cacciatore con animali, forse un daino, uno stambecco e un capriolo e poi un cavallo - spiega Marcello -. Potrebbe trattarsi di un sito risalente al Paleolitico". Restano i problemi legati ai rifiuti e alle strade piene di buche e senza protezioni, anche quelle comunali, "Un po’ di soldi glieli diamo con la tassa di soggiorno e le amministrazioni potrebbero fare di più".

Natalino Benacci