Grido di allarme degli agricoltori: "Siamo assediati da cinghiali e lupi"

L’incubo cinghiali continua a disturbare le notti degli agricoltori della Lunigiana assediati dagli animali che mettono a soqquadro le coltivazioni di campi, prati e giardini. Ora, oltre agli ungulati, anche il lupo è sceso a valle. Proprio l’altro ieri un allevatore ha visto le sue cinque capre sgozzate. "Mi sono recato all’alpeggio e ho trovato tutte i miei animali sbranati - si lamenta Roberto Biffi di Caprio - Non è più possibile lavorare in queste condizioni, ci sentiamo senza tutele e siamo stati addirittura costretti a chiudere il gregge all’ovile. Eppure ho costruito una recinzione molto robusta, ma non è servito".

Agricoltori e allevatori sono sotto assedio quotidiano. I cinghiali non solo devastano campi, ma divorano tutto danneggiando anche l’ecosistema. Per ottenere risposte agli interrogativi di sempre sul futuro agricolo della zona ieri mattina si è svolto un incontro per iniziativa degli agricoltori di Filattiera al Teatro della Rosa di Pontremoli dove sono stati invitati i sindaci e le associazioni di categoria Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori e l’Ambito territoriale di caccia. Ad ascoltare lagnanze di Fabio Biagi che assieme a Francesco Fanti, Nicola Baldini e Claudio Fanti ha organizzato il convegno al quale ha partecipato anche il presidente dell’ Ambito territoriale di Caccia Emiliano Centofanti. In platea i sindaci Claudio Novoa (Mulazzo), Filippo Bellesi (Villafranca), Annalisa Folloni (Filattiera) con la vice Giuliana Filippi e la vicesindaca di Pontremoli Clara Cavellini. Per la Coldiretti e la Cia erano presenti rispettivamente la presidente provinciale Francesca Ferrari, il presidente dell’area Toscana Nord Luca Simoncini col dirigente Vittorio Marcelli e una numerosa rappresentanza di allevatori e agricoltori della zona di Filattiera e Pontremoli.

"La situazione è degenerata per i danni all’agricoltura procurati dagli animali selvatici ed in particolar modo dai cinghiali. Siamo costretti a smettere l’attività, anche l’orto dietro casa perché tutte le sere arrivano i cinghiali e buttano all’aria i campi", si dice negli interventi. Biagi ha sottolineato le richieste avanzate più volte di cancellare l’area di ripopolamento e di organizzare battute straordinarie intercomunali rimaste inevase. Il presidente dell’Atc si è dichiarato d’accordo sull’eliminazione dell’area di ripopolamento, mentre ha dichiarato che l’Ambito non è competente per l’abrogazione dell’Area naturale protetta. Nello stesso tempo ha detto che all’Atc non è prevenuta alcuna richiesta di battute straordinarie intercomunali. Il risarcimento danni non rientra nelle competenze dell’Ambito di caccia: gli agricoltori fanno domanda ad Artea che passa la pratica alla polizia provinciale il cui organico prevede 10 agenti e 10 sussidiari (art.51). troppo pochi per velocizzare l’iter burocratico di tutto il territorio. L’appello è creare una piattaforma di richieste comuni e condivise per ottenere dei risultati oltre l’immobilismo. Nel corso del dibattito è intervenuta la presidente provinciale Francesca Ferrari, che ha tentato di elencare le iniziative portate avanti a livello provinciale e nazionale, ma ha subito la contestazione di alcuni agricoltori e ha preferito abbandonare il teatro. Poi ha preso la parola Marcelli della Cia che ha proposto l’aumento degli abbattimenti programmati dei cinghiali.

"Occorre però un discorso comune a tutte le istituzioni e alle associazioni venatorie ambientaliste e animaliste - ha aggiunto - per evitare contrapposizioni sterili considerando che la produzione agricola è centrale nell’economia e deve essere difesa e salvaguardata". Sono intervenuti anche il sindaco Novoa che ha auspicato la soppressione dell’Anpil e dell’area di ripopolamento, mentre la vicesindaca pontremolese Cavellini ha chiesto una modifica del piano venatorio e l’organizzazione di battute di caccia con la rotazione delle squadre sulle diverse aree. Dopo le repliche degli agricolori Nicola Baldini e Alessandro Pallini ha concluso la sindaca Folloni. "All’Unione dei Comuni abbiamo richieste di ampliare il periodo dlela caccia - ha detto - ma non è possibile perché la Regione non ha questa competenza che è nazionale. Auspichiamo che l’ATC cambi le zone delle squadre facendole ruotare. Occorre anche ridisegnare i confini delle zone, mi riferisco in particolare a quella vicino a Oppilo e alla diga di Teglia dove operano le squadre di Zeri per evitare lo spostamento dei cinghiali al di là del fiume durante le battute straordinarie". Infine la decisione di organizzare un convegno con i parlamentari della zona e l’assessore regionale Saccardi.

Natalino Benacci