Grest diocesano a Carrara, 90 iscritti e volontari per l'estate dei ragazzi

Proseguono le iniziative dell’estate targata ‘Grest’ del Centro giovanile diocesano negli ex gesuiti. Il centro di via 7 luglio come ogni anno dalle 8,30 alle 12,30 ospita il campus estivo, che quest’anno vede l’iscrizione record di 90 ragazzi. Venti i volontari che a vario titolo partecipano gratuitamente alle attività di intrattenimento, tra cui Alessandro Tortelli, Luca Marchi, Teresa Grassi, Luca Pinelli ed Edoardo Silicani. Un servizio utile per i genitori che lavorano, ma anche un’occasione per i ragazzi di trascorrere la mattinata tra giochi e intrattenimento. Ogni mattina gli animatori propongono un tema che i partecipanti devono sviluppare in base all’età: dalla caccia al tesoro alla scoperta delle emozioni. Un gioco corale per trascorrere una mattinata in allegria. E poi pausa merenda. Oltre a questo i bambini hanno biliardino, play station, carte e, per chi vuole, la struttura offre anche la possibilità di allenarsi facendo basket, calcio o pallavolo. "Il gruppo estivo del Grest dura quattro settimane – spiega Alessandro Tortelli (nella foto) – quest’anno abbiamo deciso di anticipare l’apertura dalle 9 alle 8,30, così da dare la possibilità ai genitori che lavorano di portare i figli prima. Ogni giorno affrontiamo diversi argomenti per step ed età. Ci diamo il buongiorno cantando e ballando, poi facciamo dei gruppi dove ripetiamo frasi e parole, facciamo giochi, quindi arriva il momento della merenda che dura circa 45 minuti. Alcuni scelgono di stare nel salone a fare giochi da tavolo, giocare a biliardino o alla play station, altri scelgono di giocare a calcio, a basket o pallavolo nel grande cortile esterno" Oltre al campus gli animatori del centro giovanile diocesano organizzano anche il campo estivo in Argenia. È rivolto a ragazzi dagli 11 ai 17 anni e si svolgerà dl 30 luglio al 6 agosto.