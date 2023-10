Green pass, attiviste multate. Sit in davanti alla Prefettura

Il 31 gennaio 2022, a poco tempo dalla pubblicazione della legge sull’uso del super green pass nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto, una ventina di attivisti dell’associazIone di promozione sociale Rivoluzione Allegra diedero luogo a una clamorosa iniziativa di disobbedienza civile dal nome ’I tuoi diritti sono fuori servizio’, salendo sul bus– dopo averlo comunicato alla questura – senza esibire il green pass. Vennero identificati da polizia e carabinieri. A distanza di pochi mesi 6 attiviste ricevettero multe da 400 euro l’una. Le attiviste hanno deciso di opporsi alla sanzione presso il Giudice di pace e le prime udienze si terranno a febbraio e a marzo del 2024. Rivoluzione Allegra, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese delle attiviste multate, per oggi alle 17.30 in piazza Aranci, davanti alla Prefettura, ha organizzato un primo sit in di protesta. Seguiranno altre maifestazioni.

Al sit in hanno aderito anche Massa Insorge e il partito dei Carc. "Il green pass – sostengono – non è stata una misura sanitaria volta a contrastare la pandemia, ma un provvedimento repressivo e finalizzato a dividere e contrapporre le masse popolari tra vaccinati e non vaccinati, tra ’buoni’ e ’cattivi’. Le colpe hanno origine nei governi che, senza ritegno, da decenni, stanno smantellando la sanità pubblica con il risultato della mancanza di posti letto, di operatori sanitari, di strutture e di una medicina territoriale adeguata che ha portato gravi conseguenze anche in occasione della pandemia".