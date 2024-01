Green economy e difesa ambientale. Premiati i ’guardiani’ delle foreste

Sono ben 30 i proprietari e gestori di foreste aderenti al Gruppo di Certificazione ’Appennino Tosco-Emiliano’ che hanno ottenuto i certificati di gestione forestale sostenibile/responsabile dei servizi ecosistemici del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano a Sassalbo. Questo gruppo di imprese grazie anche al progetto Green community Lunigiana coordinato dall’Unione Montana di Comuni Lunigiana è stato così in grado di certificare per la gestione forestale sostenibile e responsabile oltre 26.200 ettari di territorio ricompresi all’interno del perimetro della Riserva di Biosfera Mab Unesco Appennino Tosco Emiliano. I certificati sono stati consegnati da Csi, ente certificatore di parte terza incaricato dal Parco nazionale, che ha verificato come la gestione di queste foreste rispetti tutti i principi, i criteri e gli indicatori previsti dagli standard internazionali per la gestione sostenibile quali sono il ’Programme for endorsement of forest certification schemes’ e il ’Forest stewardship council’.

Hanno ricevuto questo riconoscimento, per quanto riguarda il nostro territorio, una proprietà demaniale in gestione all’Unione Montana di Comuni Lunigiana (Foresta demaniale del Brattello) e 6 proprietà comunali (Comano, Minucciano, Pontremoli, Bagnone, San Romano Garfagnana, Sestola e Fosdinovo. "Abbiamo aderito al percorso di certificazione perché rappresenta una grande opportunità – spiega Urbano Simonetti (nella foto), presidente dell’Amministrazione separata di Beni d’uso civico di Vico, una realtà forestale estesa su 660 ettari di cui fanno parte le ultime 6 proprietà – non solo dal punto di vista economico, ma anche per crescere come associazione, con i requisiti qualitativi richiesti dal processo stesso. Ora rispetteremo le norme di comportamento indicate che ci consentiranno di migliorare nella gestione del territorio. Il nostro impegno è quello di valutare l’opportunità di avviare il bosco da ceduo ad alto fusto. Con le risorse che giungeranno, e che già sono arrivate lo scorso anno, sistemiamo sentieri, manteniamo un rifugio, sistemiamo strade forestali con funzione antincendio". Sono stati certificati anche i servizi ecosistemici della conservazione della Biodiversità, di regolazione idrica, di conservazione del suolo, i servizi turistico-ricreativi e di sequestro e stoccaggio del carbonio (Carbonio forestale).

Nel dettaglio sul fronte della valorizzazione economica del servizi ecosistemici, essendo state certificate da Pefc ben 14.933 tonnellate equivalenti di anidride carbonica (C02) assorbite in più dall’atmosfera grazie alle scelte gestionali realizzate dai 30 proprietari e gestori del gruppo, sarà possibile mettere sul mercato, a disposizione di aziende che intendono acquistarli allo scopo di raggiungere obiettivi di responsabilità sociale di impresa (Csr), un equivalente quantitativo di Crediti di sostenibilità. Spiegano dal Parco nazionale, che non si tratta di crediti di carbonio, bensì del riconoscimento del valore economico di mercato di tutti i servizi ecosistemici certificati, sequestro della CO2 compresa, ed erogati a beneficio della collettività dalle proprietà forestali del Gruppo.

"In aggiunta a questo – commenta Gianluigi Gianetti, presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana – il progetto Green community della nostra Unione nel settore agro-forestale ha messo in campo professionalità proprie, dall’Università degli studi di Firenze al Parco nazionale dell’Appennino. Realizzeremo una azione conoscitiva che, partendo dalle fonti già esistenti, realizzerà un quadro riepilogativo del patrimonio agro-silvo-pastorale dell’Unione. In questo modo forniremo indirizzi mirati per la gestione nel medio e nel lungo periodo delle risorse forestali e agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti, sia ambientali sia paesaggistici".