Green Beach Montignoso: Pari Opportunità a Tutti i Bambini

La Green Beach del Cinquale è una spiaggia che si sta trasformando anno dopo anno in un luogo unico, dove il piacere del bambino di stare con gli amici e di giocare diventa un momento di crescita personale e di scoperta dei rapporti umani. Grazie alle nuove attrezzature appositamente progettate per i più piccoli, la Green Beach è diventata un esempio di come sia possibile rendere accessibili e inclusivi gli spazi ricreativi per tutti i bambini. Questo grazie all’impegno dell’amministrazione e dell’assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione guidato da Giorgia Podestà con il supporto della responsabile Nadia Bellè.

La Green Beach, unico esempio di spiaggia inclusiva sulla costa apuana e versiliese, è nata per accogliere i bambini dei centri estivi e offre un ambiente sicuro e stimolante in cui possono esprimere la propria creatività e sviluppare le proprie abilità. Le nuove attrezzature, tavoli e sedie, sono state appositamente progettate per favorire l’apprendimento attraverso il gioco e offrire opportunità di crescita personale. Strutture che consentono ai bambini di esplorare, sperimentare e divertirsi, stimolando allo stesso tempo il loro sviluppo cognitivo, motorio e sociale. La Green Beach del Cinquale non è solo un luogo di gioco, ma anche un ambiente che promuove l’interazione sociale e l’approfondimento dei rapporti umani. Attraverso il gioco di squadra e l’interazione con i coetanei, i bambini sviluppano abilità sociali fondamentali che li accompagneranno per la vita.

"L’importanza di pensare e progettare spazi e tempi che rendano possibile l’esistenza di luoghi come la Green Beach sono fondamentali - commenta l’Assessora Giorgia Podestà - Ogni bambino ha il diritto di godere di momenti di gioco e di crescita personale. La Green Beach rappresenta un esempio virtuoso di come la società possa promuovere l’inclusione e garantire pari opportunità per tutti i bambini, creando un ambiente accogliente e accessibile".