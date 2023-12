Grazzano e l’albero ritrovato. Il ladro riporta l’abete natalizio

Il Natale come momento di perdono ma anche come lezione di vita. Lieto fine in tema natalizio per l’abete decorato sparito nel quartiere di Grazzano e riconsegnato ieri ai residenti dalla Polizia. A portare via l’albero natalizio erano stati dei ragazzini del luogo dopo una serata un po’ troppo alcolica ma, grazie al tenace impegno e all’intuito investigativo degli operatori della squadra anticrimine del commissariato di Carrara diretto dal primo dirigente Mara Ferasin, i poliziotti hanno individuato gli autori del gesto e recuperare l’albero decorato. Le indagini hanno consentito di accertare che l’abete natalizio era stato portato via dai ragazzini a conclusione di una serata alcolica. Una goliardata. A prendere sotto braccio l’albero addobbato era stato il più fisicato della compagnia, che dopo la bravata lo aveva abbandonato non molto distante dal luogo in cui era stato posizionato dai residenti. Il giovane, una volta contattato dalla polizia, ha spiegato che non ricordava neppure il luogo dove l’aveva nascosto e si è detto mortificato. Così, dopo averlo ritrovato, è andato a restituirlo in commissariato. Un caso con cui la polizia ha dimostrato che agisce al servizio dei cittadini non solo per arrestare i criminali, ma anche per restituire alla cittadinanza un simbolo di quartiere e del Natale.

"La polizia di Carrara, nell’ambio delle attività di prevenzione del controllo del territorio – spiegano dalla questura di Massa Carrara –, ha individuato e recuperato l’albero di Natale sottratto qualche giorno prima. L’8 dicembre, giorno tradizionalmente destinato agli addobbi natalizi, i residenti hanno allestito e collocato il loro albero di Natale nel rione con sfavillanti e colorate decorazioni. Ma nella notte, ignoti hanno sottratto l’albero di Natale, privando così i residenti non solo delle luci delle decorazioni ma anche dei sentimenti di gioia e della speranza. La notizia è stata accolta con grande gioia dai residenti del quartiere in particolar modo dai più piccoli. Molti di loro, infatti, hanno voluto essere presenti al momento della consegna dell’albero da parte degli agenti del Commissariato di Carrara, che con tale gesto hanno voluto ribadire che il Natale è la festa della gioia, della vicinanza e anche del perdono".

Alessandra Poggi