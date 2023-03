Grazie musica! Il nostro rifugio virtuale

E’ un periodo piuttosto difficile, l’adolescenza! Non siamo più bambini, ma neanche del tutto adulti. Proprio per questo motivo tentiamo di sfuggire alle regole e di opporci al modo di pensare dei nostri genitori. È in questa fase così complicata e delicata che la musica comincia a ritagliarsi uno spazio importante nelle nostre vite e ad assumere un grande valore. In pratica mette le ali alla fantasia, ci fa sentire liberi di immaginare e sognare, dà voce ad emozioni che non sappiamo ancora esprimere, allontana la solitudine o la riempie di senso. Inoltre consente di confrontarsi con i propri umori che spesso, proprio a questa età, risultano essere così faticosi da gestire quanto difficili da decifrare.

Quando noi ascoltiamo la musica ci sentiamo sicuramente meno soli: se un cantante ha scritto una certa canzone, che ci commuove e la sentiamo mille volte, significa che anche lui ha provato le nostre stesse emozioni. La musica è quindi di aiuto a noi adolescenti perché parla al posto nostro, dà voce a tanti pensieri e alle paure, ci aiuta a fare chiarezza dentro noi stessi e ha anche un grande valore sociale. Grazie a lei, infatti, ci sentiamo parte di un gruppo e il genere musicale che si condivide con gli amici ci identifica e favorisce anche la comunicazione tra noi adolescenti. Non è importante avere gli stessi gusti degli altri oppure iniziare ad ascoltare un determinato genere di canzoni solamente perché lo fanno tutti. È questo il bello della musica: ce n’è di tutti i tipi e ognuno trova facilmente un genere adatto ad esprimere quello che sente in fondo al proprio cuore. Le canzoni che ascoltiamo non sono le stesse che piacciono agli adulti (nostri genitori compresi), ma sono la nostra isola e il nostro mondo lontano dal loro. Purtroppo troppo spesso i nostri genitori si preoccupano, perché pensano che un genere “trasgressivo“ che parla anche di alcool, droga, sesso possa esercitare un’influenza negativa sui propri figli.

Sarebbe invece utile per tutti soffermarsi ad ascoltare anche a musica che piace a noi giovani. Le parole delle nostre canzoni preferite sono una sorta di chiave in più per comunicare, un modo per capirci meglio. Questo perché la musica esprime quello che non sappiamo ancora dire e definire in modo chiaro. Anche questa è un’esperienza nuova. In questo momento così complicato noi ragazzi avvertiamo dei limiti che non siamo capaci di affrontare da soli: siamo confusi, a disagio, o forse abbiamo solo paura. La musica diventa così la nostra risposta: la musica è il nostro mondo, un rifugio, un luogo virtuale dove, se non altro, ci sentiamo almeno capiti.