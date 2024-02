"Grazie di cuore a tutti i sanitari"

I familiari di Dario Pucci, deceduto il 3 febbraio, ringraziano tutto il personale sanitario che in questi due anni si è preso cura di lui con competenza, professionalità ma soprattutto umanità. Un particolare ringraziamento lo rivolgono allo staff del reparto di chirurgia vascolare e del reparto trasfusionale del Noa. Per tutti gli operatori dei servizi domiciliari ringraziano Sonia Brizzi e colleghe del servizio Wound Care, Michela e Beatrice, e colleghe del servizio infermieristico, Mara, e colleghe del servizio Osa. Un grazie di cuore infine, ma non ultimo, al medico di famiglia Leonardo Dicasale.