"Grazie alla Regione alla Provincia" Rossetti riconosce il merito

E sui percorsi Its interviene anche la consigliera comunale di opposizione Alice Rossetti, che sulla questione attacca la sindaca Serena Arrighi. "Sconforta scoprire l’abilità della sindaca a intestarsi progetti ai quali non ha lavorato e non sono di sua competenza, fregiandosi di medaglie non sue – scrive la consigliera di Italia Viva –. Come le avevo già ribadito durante il consiglio comunale del 18 aprile. Ringrazi pure l’assessore regionale Alessandra Nardini, ringraziamenti ai quali mi unisco, per aver reso possibile la creazione di un Its sul nostro territorio e per il suo impegno verso il ministero per il riconoscimento di un profilo specifico per il settore lapideo, ma la sindaca non dichiari che da mesi ha allacciato rapporti con Fondazione Prime e Baker Hughes per fare partire questo corso in città. La realtà è che stiamo parlando di opere il cui percorso è stato iniziato dall’assessore Nardini ed è proseguito grazie al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, che hanno conseguito un eccezionale risultato. Peraltro anche in questo caso non ci ha stupito più di tanto che mentre Arrighi stava cercando di mettere il cappello a un progetto non suo, nessuno dei due politici abbia accennato a un suo impegno in questo senso".

L’intervento di Rossetti prosegue con queste parole: "Cara sindaca basta prendere in giro i cittadini. Dimostri serietà nel suo operato e inizi a occuparsi di materie di sua competenza per il bene di Carrara, senza mettere il punto su percorsi per i quali non è stata neanche interpellata. Era stata la Regione Toscana che aveva attivato una campagna informativa per l’iscrizione ai percorsi Its (non la sindaca) al fine di favorire il raggiungimento del numero minimo di allieve e allievi per attivare tutti i percorsi cofinanziati, e in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, le nove Fondazioni Its toscane e le Camere di commercio, è riuscita a raggiungere l’obiettivo".