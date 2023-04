"Grazie a chi si è sacrificato per tutti noi"

La prima città, il primo Comune ad essere liberato dagli americani, con l’aiuto dei partigiani, è stato Montignoso. Era l’8 aprile 1945. Le celebrazioni per il 78° anniversario, promosse da Comune e Anpi, sono iniziate ieri mattina con la deposizione delle corone nei luoghi simbolo della Resistenza e l’omaggio ai caduti civili, militari e ai partigiani che grazie al loro sacrificio permisero lo sfondamento della Linea Gotica e la liberazione di Montignoso dopo tanti mesi di estenuante Resistenza. Tra questi Pietro Del Giudice e Nerino Garbuio, a cui è stato reso omaggio. "Un momento importante della nostra storia locale e nazionale – ha detto durante la cerimonia il sindaco Gianni Lorenzetti – un momento in cui dobbiamo ricordare e onorare coloro che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà. La forza e la resilienza dei nostri concittadini hanno permesso di superare le difficoltà e di ricostruire il paese dopo la guerra".

Tanti hanno preso parte alla commemorazione. Per l’Anpi è intervenuto il presidente della sezione di Montignoso Cesare Del Giudice. L’orazione ufficiale, a Villa Schiff, è stata dell’assessora regionale Alessandra Nardini. La cerimonia è stata accompagnata dalle musiche dell’orchestra giovanile della scuola GB Giorgini diretta dal maestro Pellegrini.