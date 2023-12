Graziano Guiso espone alla Galleria Lattanzi

Inaugurata ieri alla galleria di Valeria Lattanzi in via Cavour la mostra ‘Dal monte al mare’ di Graziano Guiso (nella foto). La mostra è stata curata da Davide Pugnana. "L’arte di Graziano Guiso mi ha colpito per il suo essere discreta e romantica – spiega la gallerista Lattanzi –, molto leggera, entra in punta di piedi negli spazi e poi si impone per la sua bellezza. Ho deciso di rendere omaggio a questo artista di Carrara che merita ampia fama e valorizzazione. ‘Dal monte al mare’ regala immagini quasi inedite della freschezza delle nostre montagne e del mare, onnipresente nel nostro immaginario. Sono dipinti in parte inediti che sanno catturare l’attenzione dell’osservatore. Alcuni come tecnica utilizzano una sorta di collage con fogli di giornali, che però scompaiono e non si riescono più ad individuare e riescono a dare forme che ricordano le nostre montagne come se in realtà le avesse fotografate nella mente. Altri dipinti – conclude la gallerista – molto affascinanti per la tecnica mista". La mostra si snoda quindi nelle due sale, partendo appunto dai dipinti sui monti e scendendo poi nell’altra sala al mare con dipinti marini.